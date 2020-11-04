閒置材料的反向思考 顛覆想像的無限創作

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-HERMES

HERMES petit h

顛覆想像的無限創作

Unlimited Creation

結合、改造、裝配不同媒材的物件，並將形式和物料完美結合乃Pascale Mussard 女士於2010 年創立petit h 工坊，以及2018 年接任創意總監一職Godefroy de Virieu 先生不變的理念。petit h 顛覆傳統，並非以先入為主的想法亦或是宏觀的設計理念進行創作，而是將其他部門閒置的材料當作素材，在工匠、藝術家與設計師的巧思下，即興演繹出千百種面貌。petit h 工坊俏皮地賦予形狀和特殊用途於獨特的、限量的物件上，這些作品的形狀和用途大聲地宣示了他們繞道而行的創作歷程。

用小寫字母書寫的「petit h」代表著一個承諾，一個深植於愛馬仕基因中自由且充滿趣味、並始終秉持著初衷創作的承諾。在petit h 工坊，創作在熟悉的到路上徘徊，工匠、藝術家與設計師齊心協力發揮創意，儘管總會不可避免地遇到技術上的挑戰，但他們對成功充滿信心。起點從來都不相同，但始終基於來自愛馬仕其他部門分享的素材，這些材料已不再使用，petit h 工坊就是起源於閒置的材料。創作的過程是反向思考的，源於必要的材料，像是皮革、絲巾、水晶、瓷器、馬毛、金屬等，透過技藝純熟的雙手與充滿巧思的頭腦將之拆解結合的即興創作。

在台灣，petit h 展覽的場景設計本身即與petit h 工坊的創作理念息息相關。彈珠是貫穿整個場景設計的組成元素，亦是邀請顧客將玻璃材料轉交給設計師後蛻變的成果。它們沿著高架軌道滾動著，輕巧靈活且饒富趣味。在這個移動的裝置結構中，忠實的展現了以材料為優先的petit h 精神，充滿創意、令人會心一笑，這些創作看起來就像在家裡一樣自在。採用水磨石製成並鑲嵌著愛馬仕金屬零件和珍珠母貝鈕扣製成的茶几和珠寶飾品；以皮革縫製的馬術競賽跳杆所創作的長凳，既柔軟舒適又方便移動；或是這些提袋的外套，其鮮豔的配色令人不禁聯想到真絲的馬術騎士服。