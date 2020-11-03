卓越品質感官之旅 探索An Odyssey of Touch

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Loro Piana

卓越品質感官之旅

An Odyssey of Touch

為慶祝銀座新旗艦店的開幕，Loro Piana 邀請顧客展開一場感官之旅，深入發掘品牌的個性、核心價值，以及近六代傳承的悠遠歷史。《An Odyssey of Touch》從視覺和觸覺層面探索令人回味的細膩觸感，而這種觸感亦為品牌之精髓所在，同時詮釋了它在日本藝術和文化中的象徵意義。展覽旨在牽引出一種探索未知、追求知識和豐富情感的感官體驗，並展示品牌與自然的關係，這種貼近自然的唯美亦造就 Loro Piana 的卓越品質。裝置由居於倫敦的前衛數碼藝術家Weirdcore 構思，目前只供私人參觀。Nicky Smith 又名 Weirdcore，是居於倫敦的視覺藝術家，他的作品大多結合聲音和圖像，並曾與多位世界著名的音樂人合作。

《An Odyssey of Touch》的參觀路線從街邊開始，參觀者會走過多個為展覽而設的櫥窗屏幕，視覺體驗一直延伸至店內，最終焦點是位於4 樓的視覺展覽裝置。這是為忠實客戶而設的特別空間，為他們提供舒適、隱私和全面的訂製服務。此空間將展出三件實驗裝置，包括兩件數碼作品和一件實物作品，探索 Loro Piana 與自然、觸感和日本的關係。Weirdcore 表示：「這三個裝置被構思成一次日本之旅。從這個國家最純粹簡單的一面開始，然後轉而向Loro Piana 的纖維及其與光線的關係致敬。展覽以回歸現實的方式結束，對東京的人工、人造和未來主義作出詮釋。」

展覽之背景音樂由備受尊崇的日本音樂人和作曲家、Yellow Magic Orchestra 的創始人之一坂本龍一提供。至於裝置作品所配以的獨特和多層次音效，則由音樂人和製作人John Gosling 創作。此藝術之旅著重於呈現Loro Piana 的卓越品質、部份最珍稀上乘的纖維原料，以至展現由自然和匠心工藝揉合的天然美態。參觀者在店內遊走，透過結合觸覺、視覺和數碼技術的全方位體驗，感受藝術和精緻面料所帶來的驚喜、喜悅和靈感泉源。