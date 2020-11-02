居家生活設計饗宴 建構細緻美感視野

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-居雅堂

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居家生活設計饗宴

台中。居雅堂雲華概念店

位於台中公益路，佔地約500坪的居雅堂台中雲華概念店，從構思到完工花費了約7年的時間，並在台灣設計師與義大利設計師攜手合作之下，以家的概念為出發點，從一樓到三樓每一個樓層皆細心雕琢，營造出更為豐富的層次樣貌，藉此建構出更為完整且細緻的居家視野，呈現出與一般家具品牌概念店截然不同的生活感氛圍。

雲華概念店約莫500 坪的寬敞空間，三個樓層皆呈現出不同的生活氛圍樣貌。

一樓主要為戶外區與咖啡廳JYT Cafe，寬敞的戶外空間、明亮的採光與巧妙點綴於其中的綠植，動線得宜的家具擺設與適切卻不疏離的交流寬距，讓悠閒愜意的慵懶氣息恣意彌漫於空間之中，也讓每一個上門的客人不論是來此啜飲一杯咖啡偷得浮生半日閒，或是採購家具之後的暫留歇腿，都能在此得到全然的放鬆。因為有戶外空間的優勢，品牌刻意在內外兩個不同場域擺放了同系列不同材質與顏色的家具，讓顧客可以實際比較兩者之間的差異與親自感受使用時的觸感，這種「讓產品直接與顧客對話」的概念也同樣運用在二樓與三樓的品牌家具展示區。

一樓的咖啡廳JYT Cafe 與戶外區，寬敞明亮的空間與舒適休閒的氛圍令人駐足再三；戶外區擺放的戶外家具系列，顧客可實際使用感受其細膩設計與雅潤質感。

二樓的樓面主要展示丹麥設計品牌muuto，三樓則為居雅堂代理的眾多歐洲精品品牌，展示空間切割成不同的區域，展示各種家中機能空間，如起居室、臥室、餐廳⋯等的完整樣貌，顧客從電梯一走出來，就可以在這些用心佈置的展示場景中，直接看到這些家具擺放在家中的樣子，無須自行在腦海中模擬想像，除此之外也可以手觸摸感受材質觸感，以及實際乘坐或躺臥，細細體會每一件家具的設計美感與獨特韻味；而為了讓整體空間在視覺上更具協調感，樓層內部的天花板、牆面與地板的色系與材質也經過嚴格的挑選，並與歐洲原廠品排緊密協調與溝通，方能打造如此從容大器卻又豐富多樣的居家美感空間。

空間內從天花板、牆面到地板的色系與材質皆經過細膩的思考使其能與陳設家具完美搭配。

家具擺設實際呈現出家的樣貌，讓產品直接與客戶對話，並勾勒出自己的理想居家情境。