快訊

高雄河邊集團市中店傳收攤 董事長驚：怎會傳這樣？

007的「蘇獨」之夢：史恩康納萊與蘇格蘭獨立運動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

居家生活設計饗宴 建構細緻美感視野

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-居雅堂

Home Atmosphere

居家生活設計饗宴

台中。居雅堂雲華概念店

位於台中公益路，佔地約500坪的居雅堂台中雲華概念店，從構思到完工花費了約7年的時間，並在台灣設計師與義大利設計師攜手合作之下，以家的概念為出發點，從一樓到三樓每一個樓層皆細心雕琢，營造出更為豐富的層次樣貌，藉此建構出更為完整且細緻的居家視野，呈現出與一般家具品牌概念店截然不同的生活感氛圍。

雲華概念店約莫500 坪的寬敞空間，三個樓層皆呈現出不同的生活氛圍樣貌。

一樓主要為戶外區與咖啡廳JYT Cafe，寬敞的戶外空間、明亮的採光與巧妙點綴於其中的綠植，動線得宜的家具擺設與適切卻不疏離的交流寬距，讓悠閒愜意的慵懶氣息恣意彌漫於空間之中，也讓每一個上門的客人不論是來此啜飲一杯咖啡偷得浮生半日閒，或是採購家具之後的暫留歇腿，都能在此得到全然的放鬆。因為有戶外空間的優勢，品牌刻意在內外兩個不同場域擺放了同系列不同材質與顏色的家具，讓顧客可以實際比較兩者之間的差異與親自感受使用時的觸感，這種「讓產品直接與顧客對話」的概念也同樣運用在二樓與三樓的品牌家具展示區。

一樓的咖啡廳JYT Cafe 與戶外區，寬敞明亮的空間與舒適休閒的氛圍令人駐足再三；戶外區擺放的戶外家具系列，顧客可實際使用感受其細膩設計與雅潤質感。

二樓的樓面主要展示丹麥設計品牌muuto，三樓則為居雅堂代理的眾多歐洲精品品牌，展示空間切割成不同的區域，展示各種家中機能空間，如起居室、臥室、餐廳⋯等的完整樣貌，顧客從電梯一走出來，就可以在這些用心佈置的展示場景中，直接看到這些家具擺放在家中的樣子，無須自行在腦海中模擬想像，除此之外也可以手觸摸感受材質觸感，以及實際乘坐或躺臥，細細體會每一件家具的設計美感與獨特韻味；而為了讓整體空間在視覺上更具協調感，樓層內部的天花板、牆面與地板的色系與材質也經過嚴格的挑選，並與歐洲原廠品排緊密協調與溝通，方能打造如此從容大器卻又豐富多樣的居家美感空間。

空間內從天花板、牆面到地板的色系與材質皆經過細膩的思考使其能與陳設家具完美搭配。

家具擺設實際呈現出家的樣貌，讓產品直接與客戶對話，並勾勒出自己的理想居家情境。

延伸閱讀

桃市復興區打造咖啡產業鏈 農民盼開咖啡廳圓夢

心理測驗／她在咖啡店還是公司？ 測驗你對現實滿足程度

「振興券」最後召集！台北老爺1,500享平日自助餐兩客

500萬賭債談不攏 角頭一大早約談判咖啡廳打起來

相關新聞

居家生活設計饗宴 建構細緻美感視野

佔地約500坪的居雅堂台中雲華概念店，從構思到完工花費了約7年的時間，並在台灣設計師與義大利設計師攜手合作之下，以家的概念為出發點，從一樓到三樓每一個樓層皆細心雕琢，營造出更為豐富的層次樣貌。

跳框制式框架束縛 泱泱大度無礙廊道

謐廊，在私密的住家，擁有一條可以放鬆舒緩的廊道，取其靜謐，安然吐納自我生命的寓意。對於「家」的想像，是場域 設計的重點之一。

優雅華麗的美式精品訂製宅

我們都在追求幸福，而每個人對幸福的定義都不一樣。我的工作就是協助屋主找出空間DNA，客製化個人專屬的印記。回家，就是幸福。

講究細節完美打造成家之樂

對於優渥實木來說，舊顧客再度光臨屢見不鮮，此案件的業主是經由家人推薦前來諮詢，當透天厝的2、3樓住家空間要為婚後生活進行整理時，即以歐德集團為主要的配合對象。

俯瞰日本皇居全景 繁忙都心中的休憩港灣

東京大手町四季酒店坐落於東京市中心，居高俯瞰日本皇居全景，於2020年9月開業。以精湛手法打造東京大手町四季酒店，將日式傳統與現代歐陸美學流暢融合，開創奢華體驗新高度。

迷走穿梭光軸空間 探索挪威中央圖書館

挪威首都奧斯陸市民期待已久的Deichman Bjørvika中央圖書館終於在日前向市民張開歡迎的雙臂，公開其內部的空間，佇立於這座北歐城市的水岸邊，建構出全新的都市景觀與城市意象。

城市智慧型充電站 未來感環保長椅

E-LOUNGE專為城市設計的新型環保長椅，由Antonio Lanzillo and Partners設計，由能源工業和環保交通領域的領軍企業Repower製造，一同贏得了第26屆義大利工業設計協會金圓規獎。

Smart Home 一鍵掌控智慧型居家生活

從事科技業的屋主廣泛深入做功課，最後選擇歐德系統傢俱為新家的設計建造者，並由陳炳榮設計師進行整體規劃，打造講究細節條件方能建構理想居家環境。

猶如穿梭巴黎瑪黑小巷間 探尋台北繽紛文化選品店

沈穩、低調的黑色外觀，搭配白色對比 MARAIS字樣，與敦化南路上鬱鬱蔥蔥的常綠樟樹互襯，優雅的都會氣質，自在地融入敦南社區街景和生活步調，這是瑪黑家居敦南門市的新址。

保留建築歷史痕跡 煥然重生博物館實驗室

原本遭受雷擊而幾乎成為廢墟的老舊圖書館建築，藉由改建為MuseumLab搖身一變成為ㄧ個充滿活力的兒童與青少年的實驗場所，讓人深刻感受到過去與未來之間的羈絆。

旋轉姿態呈現輕盈之感 智利寧靜永恆沐光聖殿

Bahá’í Temple of South America所呈現的結果是永恆且鼓舞人心的，該建築使用空間、光線、形式和素材的設計語彙來表達對巴哈伊信仰的哲學與教義詮釋，並傳遞共享精神與情感體驗的普世價值。

感受豐富歷史底蘊 新舊交融的都市桃源

Kocatas伊斯坦堡六善公館位於土耳其首都伊斯坦堡富有傳奇色彩的博斯普魯斯海峽上，坐落在位屬伊斯坦堡歐洲一側風格時尚的薩勒耶爾區，精品飯店品牌六善打造了一處由月桂樹和古宅環繞而成的都市桃源。

熱門新聞

居家生活設計饗宴 建構細緻美感視野

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。