跳框制式框架束縛 泱泱大度無礙廊道

【大岳設計 I 凱奕創意】

資料暨圖片提供-大岳設計 I 凱奕創意

謐廊

謐廊，在私密的住家，擁有一條可以放鬆舒緩的廊道，取其靜謐，安然吐納自我生命的寓意。對於「家」的想像，是場域 設計的重點之一。

每個歸巢的居者，都需要一個安靜面對自我，卻又能與親密家人保持暢通對話的空間，而位於瑞安街的 本案，長達二十五米的長廊，就提供了這樣的機能。少有住家敢於把大片面積揮灑於長廊空間上，本案是一重大突破。由 十八根客製造型廊柱連綴而成的長廊，不僅俐落的點出屋主泱泱大度的氣勢，也喻示家庭為一傾聽交流、暢通無礙的居所。 家，用無形的情感串接家中成員，正如有形的，由端景牆成就的長廊，和每個家居空間，不論是起居室，主臥或是廚房， 都可以輕鬆自在的對話。

長廊之外，屋內主要以黑灰白三色呈現淡雅的人文風格，中性彩度的配置，衍生舒適而沉靜的空間感受。單純的媒材展現 間典雅的個性，透過多層次與互相借景的裝飾效果，與光影、比例、顏色彼此互為襯景，跳框制式框架束縛，改以清新的 建築語彙安排，製造出屬於私密空間獨特的視覺趣味。

客廳空間藉由沙發家具、裝置軟件的顏色深淺、擺放，圍塑成空間焦點，和諧的比例與顏色的詮釋，帶出空間豐富而細膩 的表情。用利用空間的延續，達到通透開闊的目的。主臥則以等比例、線條式的畫分，營造優雅的立面效果。整體空間取 其自然、輕鬆、舒適作為表現氛圍。加上最吸睛的長廊規劃，連結各個生活場域，機能與動線流暢無礙，擘劃出居宅的大 器個性。從新古典的框架裡，融入現代俐落與美學、居住者的體驗與愛好，使得空間特別耐人尋味，讓人十分享受其中關 注生活的一種況味。