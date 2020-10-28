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優雅華麗的美式精品訂製宅

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-昱承設計

幸福宅在家

空間DNA設計達人 洪華山

我們都在追求幸福，而每個人對幸福的定義都不一樣。

我的工作就是協助屋主找出空間DNA，客製化個人專屬的印記。回家，就是幸福。

這間房子的主人是一對非常懂得享受生活的夫妻。女主人曾經在美國居住，所以我們採用美式風格作為基底，你可以看到白色線板、壁爐造型電視櫃、和人字型拼貼的木地板等等，用這些元素來表現家的溫馨。

女主人是一個個性鮮明、喜好明確的業主，她很早就挑選好她喜歡的家具，然後我們就依著她提供的家具照片和尺寸來安排設計。有別於典型的美式風格，我們加了一些更華麗的元素，用金色、黑色勾勒出時尚感，讓整體風格更具女主人特色。

玄關同樣採用黑、金、白的配色，我們用白色線板包覆修飾結構柱，並隱藏電箱；白色木百葉的鞋櫃，除了造型考量之外也具備了通風的優點。我們用一面風格強烈的金屬磚牆，搭配女主人挑選的造型櫃，一進門就能感受到華麗大器的氛圍。另外也利用玄關端景處的畸零空間做了隱藏櫃，保持空間方正完整又增加收納機能。

餐廚區我們用鐵件拉門來阻隔油煙，玻璃穿透更具空間感。因為屋主夫妻平時喜歡小酌，我們量身訂作了一個多功能酒櫃，兩側可以放屋主的紅酒收藏，金色的隔板上方是一個展示空間，下方則設計成酒杯架，石材檯面能擺放小家電，抽屜櫃則可以容納杯盤餐具，讓收納有條不紊。至於水晶吊燈則是女主人精心挑選讓餐廳區更顯華麗。

女主人的父親從小栽培她學習各方面才藝，其中她最愛的就是鋼琴，因此在做空間規劃時我們特別安排了一間琴房，將主臥更衣室的一部分空間切割出來，用白色木百葉窗，鮮明的寶藍色牆面及美式玻璃雙拉門，形塑出一個小而美的空間。

而多功能房則是男主人最愛的地方，這裡收藏著男主人的釣魚用具和玩生存遊戲用的槍枝，展示的方式都依尺寸精心安排。另外我們也利用挑高空間設計了一個夾層，有需要時可當客房使用，下方則做為收納櫃，讓收納機能更完善。

主臥用灰藍色為基調營造出寧靜的睡眠空間，床頭背牆對稱的線板搭配壁燈、床頭櫃，呈現優雅大方的感覺。

衣櫃同樣採用優雅的線條造型，也增加了衣物的收納空間。更衣室雖然不大，但我們充分利用高度設計了精品櫃，讓女屋主能分門別類的收納她的精品，這是女主人最愛的空間。

我們總是真誠的傾聽屋主的想法，設計過程中與屋主密切溝通、不斷修正，找出空間DNA，用我們的專業把它實現，完成一個讓屋主住得舒適又滿意的家。

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