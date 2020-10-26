講究細節完美打造成家之樂

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-優渥實木

完美打造成家之樂

Delicate Construction 講究細節謹慎施工

對於優渥實木來說，舊顧客再度光臨屢見不鮮，此案件的業主是經由家人推薦前來諮詢，當透天厝的2、3樓住家空間要為婚後生活進行整理時，即以歐德集團為主要的配合對象。

由優渥實木家居顧問周楹家與歐德設計師吳珈玉共同規劃，首先針對屋況進行全面性的了解，結構、防水、水平等各方面做一個總體檢，提供屋主一家人能夠安心入住的環境後，再針對個人需求進行空間調配與設計。

在預算與風格間取得平衡，達到預算、功能、美感多方面滿足，打造全新的未來居家，提供可擴充的有機體空間，有著賦予成家之樂的深切祝福。

專業掌握隱而不見的細節

透天厝屋齡歷經30幾年光陰，留下一些當年的施工瑕疵。謹慎評估整體屋況後，對進行室內整修前的細節一點也不馬虎。首先加強外牆的防水工程，擁有良好採光的邊間房屋，也要提防大片外牆滲水的可能性，經由石頭漆的保護，杜絕雨水與濕氣滲入。在預算的考量下，地面與牆面的水平透過木地板與系統櫃的鋪設安裝進行調整，這部分必須借重精準的測量與施工，逐一調整角度，才能作出完美的平面。

施作過程力求創造完整無瑕的地面與牆面，屋況所需進一步調整的地方，都在丈量過程逐一浮現，透過設計師與施工單位的協調，雖然增加許多工序，仍站在消費者的立場找出解決之道，為屋主作出最好的選擇。

舊屋翻新更宜居

居住空間經年累月堆積了各式物件，唯有經過適當的重整與收納，才能再現空間原本清新的面貌。整頓舊住家，從定位各空間所在與動線開始，透天厝二樓整體作為公共空間，規劃有入口玄關、廚房、客廳，及室內梯銜接三樓。

全室使用優渥實木木地板，搭配創造視覺變化與界定廚房所在位置的進口花磚；電視牆以木作格柵搭配清玻璃，造型簡約，加上淺藍色調的客廳主牆面搭配帕瑪3+1沙發表現流暢自然的北歐風。量身訂製的系統家具，運用於鞋櫃、餐廳及書房，提供大容量的收納與展示櫃功能，櫃體花色都可以隨喜愛進行搭配。

三樓整體作為私人空間，配置有主臥、次臥、更衣室與衛浴空間，選用量身訂製衣櫃，搭配優渥皇后椅運用為書房椅。打造居家所需的各式物件，無須到處奔波物色，掌握尺寸，一站購足，成家更有效率。

透過家居顧問與設計師的規劃與整合，解決空間規劃裡裡外外繁瑣的過程，舊家變新家，空間表現從此煥然一新。