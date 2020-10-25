俯瞰日本皇居全景 繁忙都心中的休憩港灣

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Denniston

日本

繁忙都心中的休憩港灣

Four Seasons Hotel Tokyo

東京大手町四季酒店坐落於東京市中心，居高俯瞰日本皇居全景，於2020年9 月開業。屢獲殊榮的酒店及設計事務所Denniston 傳奇首席設計師Jean-Michel Gathy 以其精湛手法打造東京大手町四季酒店，將日式傳統與現代歐陸美學流暢融合，開創奢華體驗新高度。

以當代手法傳遞傳統價值

東京大手町四季酒店佔據39 層新建築最高的六層空間，以及地下和3 樓額外兩層空間，毗鄰名副其實的首都心臟─日本皇居，將為住客締造寧靜的休憩港灣，以及都市最新的高空奢華體驗與社交熱點。飯店提供193 間設施完備的客房與套房、尊尚水療中心、位於頂層的20 米泳池，以及四家各具特色的餐飲空間。

設計師Jean-Michel Gathy 尊重日本文化傳統，在設計中巧妙地展現純正日本元素，同時融入四季品牌最精緻的特色與DNA。Jean-Michel Gathy和Denniston 日籍室內設計師Keiko Tsuchiya 表示：「受到日本的多元文化啟發，我們以當代手法傳達傳統價值，並謙恭適度地呈現。致力於通過宜人溫馨的氛圍，在最具活力的都市中，營造一種家的感覺。」

入口大廳展現歷史與現代交織魅力

飯店位於東京最繁華的銀座地區，入口採用日本傳統的橘紅色漆框大門，展現東京的活力。 Jean-Michel Gathy 為賓客打造出一種刺激感官的體驗，從中感受這座以歷史及現代交織的迷人都市。 為再現日本美學，Jean-Michel Gathy 為飯店親自策劃了一系列藝術品，呈現奠定日本文化的獨特工藝與藝術傳統。鮮明的日本元素淋漓盡致地展現在多種材質與藝術形式的完美結合中，例如入口處的日本花道藝術、懸掛的天然纖維織物藝術品，以及木質鑲板，突顯出東西方文化之間的緊密連繫。

極具巧思的藝術裝置

乘電梯前往39 樓的接待大廳，住客會看到玻璃幕牆外的迷人都市景觀，與牆內淺水池上令人驚嘆的石製藝術裝置。Jean-Michel Gathy 表示：「直視皇宮在日本會被視為是不禮貌的行為。為了真正尊重傳統並詮釋日本的寧靜氛圍，我們透過打造水景擺設作為視覺緩衝，轉移賓客的視線。」他帶領團隊進行了周密的規劃，在追求美學、保留文化和尊重傳統之間取得平衡。六米高的天花板和舒適的角落組成開闊的接待空間，而金、黑色調為東京大手町四季酒店營造出微妙而溫馨的氛圍。 接待處的設計蘊藏著當代西方和日本傳統之間的連結，探索活力四射的東京之前，住客在這裡也可以發現很多隱藏的有趣細節。以日本書法書寫的「四季」二字與典型歐式吊燈和諧地融為一體，並巧妙地展現在吊燈底部，與四季品牌薈萃東西方文化的核心價值相呼應；藝術家Pongsatat Uaiklan (Dong) 所創作的3D浮雕日式禪宗花園背景牆，更展示在陳設日本磚圖案的典雅意式貓腳櫃後。

客房內布藝藝術展現日式美學

飯店內的193 間客房呈現流暢的多角度設計，處處彰顯出鮮明的日本特色，讓住客沉浸於當地自然風景之中。設計師將藝術完美地融入客房設計，委任知名日本攝影師Namiko Kitaura，拍攝客製化的織物藝術品，作為每間客房的背景牆圖案；所有客房和套房均量身設計，採用創新的開放式佈局，以營造宜人私密的氛圍。精緻的日本美學流淌在內飾細節之中，白天享受充足自然光，晚間則由特設的現代燈飾照亮室內空間，折射出夜幕下璀璨的東京。

打造寧靜的身心殿堂

設計師運用精湛手法，以柔和輕鬆的色調，在飯店內打造出寧靜的身心殿堂─ THE SPA。水療中心大廳和泳池區陳設著巨大的3D 天然纖維或織物藝術裝置，彷彿被一陣風吹來般呼之欲出，在熙熙攘攘的東京市區開闢了一處寧靜天地，讓賓客煥活身心，深度放鬆，恢復最佳狀態。 Jean-Michel Gathy 自豪地帶領其團隊，從當地深厚的文化底蘊中汲取養分，延續其豐富的創新設計巧思，在尊重日本文化和傳統的同時詮釋奢華品牌「四季」的DNA，彰顯東京這座活力都市的領先創造力和現代設計精神。