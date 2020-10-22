迷走穿梭光軸空間 探索挪威中央圖書館

【DECO雜誌】

攝影者-Einar Aslaksen

資料暨圖片提供-Atelier Oslo、Lundhagem

挪威

迷走穿梭光軸空間

挪威首都奧斯陸市民期待已久的Deichman Bjørvika 中央圖書館終於在日前向市民張開歡迎的雙臂，公開其內部的空間。從競圖設計到建造完成，約莫花了11 年的時間，這棟包含地下ㄧ層，地上五層的獨特懸頂建築與由挪威建築事務所Snøhetta 所設計的奧斯路歌劇院並列，一同佇立於這座北歐城市的水岸邊，建構出全新的都市景觀與城市意象。

透光中庭創造靈活多元空間

由建築事務所Atelier Oslo 與Lundhagem 共同設計，Deichman Bjørvika 中央圖書館是以Carl Deichman 的名字命名，他是18 世紀挪威著名的商人、礦山經營者、藏書家以及慈善家，其藏書的收集始於1785 年，在他過世之前曾經捐贈過千餘本的書籍以及手稿給奧斯陸圖書館。目前圖書館總共可以容納45 萬本的藏書，貫穿整棟建築的是一個擁有大型採光頂部的中庭，建築物內的所有上下動線與空間布局接環繞著這個中庭配置，也因此在樓層地板之間切割出不同的小型空間，賦予了更為靈活且多元的機能運用，將空間的可能性擴充到極致。Atelier Oslo 的聯合創辦人Nils Ole Brandtzæg 就解釋道：「我們的目標是創造出一個可以在單一連續空間之內提供各種不同機能場域的圖書館，而且我認為我們已經成功地建造出了一座巨大的建築，且賦予其情感上的凝聚力與親密度，人們只要一踏入圖書館內部，就會自然產生出一種屬於這裡的歸屬感。」

垂直分布的空間格局與規劃

建築師Nils Ole Brandtzæg 表示：「之前在參加徵稿競圖時，主辦方提供了多種可能性，圖書館可以選擇和奧斯陸歌劇院設置在兩個不同的地點，我們選擇將圖書館放置在西方面向公共廣場的位置。然而這個地點受到了通往歌劇院的道路以及不能阻擋歌劇院正面景觀的法規限制，所以可以說整棟圖書館特殊的懸挑層頂以及垂直分佈的動線格局，皆是在此法規的限制之下所完成的。」垂直規劃的樓層分佈包括了地下樓層的電影院和設有200 個座位的禮堂，一樓則設有咖啡廳、餐廳以及報章雜誌區，該建築的室內設計皆是由奧斯陸工作室Scenario 所設計；二樓包含了小說與兒童讀物，三樓與四樓則收藏了更多書籍以及隔間出好幾個封閉空間作為錄音室、迷你視聽室以遊戲空間，最頂樓則是社會科學書籍區及閱讀室，還有「Future Library」這個公共藝術項目的設置區。

創造出探索空間的樂趣

另一個共同設計的建築事務所Lundhagem 的聯合創辦人Einar Hagem 解釋道：「圖書館的空間安排得越井然有序，就越能提供一個安靜跟適合沉思的場域。比如地下樓是提供大眾使用的禮堂跟電影院，上面樓層則有兩層樓是透過懸臂式的階梯連接在一起，形成了一個理想的聚會場所，也讓圖書館可以朝向奧斯陸峽灣以及周圍景觀完全開放，擁有更為寬闊的視野。」

Atelier Oslo 與Lundhagem 在上層地板上插入了一系列對角線空隙，這些空隙組合成一個中央中庭，並使內部空間產生了變化，Einar Hagem 說明：「三個對角線的空隙或光軸將不同樓層的地板以及下面的街道連接在一起，光軸使每ㄧ個層樓看起來都獨一無二，並創造了一個垂直的公共空間，讓圖書館內部就像是ㄧ座值得細細探索的森林，踏入其中的訪客不斷受到下一個角落的邀請，不停地發現全新的領域，充滿了冒險與尋訪的樂趣。」

該市希望，在此波疫情緩解之後，圖書館每年可以吸引超過200 萬的遊客，為了實現這一個目標，建築事務所勢必要設計出一個符合現代與未來使用的圖書館，除了收藏書籍之外，更可以提供人們聚會與學習的空間，Lundhagem 的另一位聯合創辦人Svein Lund 也說道：「傳統舊型的圖書館通常被設計為大地板上面有一排排的書架，我們的圖書館空間更加分散，也更具變化性，這不僅打破了常規，也讓許多不同的活動得以展開。因此在Deichman Bjørvika，你可以找到會議室，排演室，遊戲室，展覽室，唱片室以及無聲閱覽室⋯等空間。儘管書籍仍然佔據了大部分重要的位置，但Deichman Bjørvika 在初始還是為了提供適合人們的居住場所而設計的。」這樣的設計與想法讓空間更為靈活的運用，且在之後的未來隨著時空演進，持續發揮其存在的價值。