【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Antonio Lanzillo and Partners

城市智慧型充電站

未來感環保長椅

E-LOUNGE這款專為城市設計的新型環保長椅，由Antonio Lanzillo and Partners 設計，並由能源工業和環保交通領域的領軍企業Repower製造，一同贏得了第26 屆義大利工業設計協會金圓規獎（the XXVI ADI Compasso D’oro prize）。E-LOUNGE 力圖詮釋可持續交通、集成、城市服務和技術的概念，其憑藉簡約的線條和典型的城市景觀材料提出了智慧和可持續交通的未來願景。設計師充分考量E-LOUNGE 的多功能性，除長椅的自然功能可供人們休息外，它還為市民提供便利的城市服務，如：WiFi 信號、自行車停放架，以及一個亮點功能：其配有電源插座，可供電子設備和電動自行車、電動摩托、電動滑板車等移動電動設備進行充電。

E-LOUNGE 的誕生得益於Antonio Lanzillo & Partners 的創造力，其設計理念起始於打造一個可供人們享受短暫休息的綠洲，進而呈現出一個具有休息和社交雙重功能的區域，在這裡你可以放鬆身心、與好友暢談或戶外工作。此外，E-LOUNGE 還促進了可持續交通理念的發展，符合現代城市交通習慣。「長久以來，我們一直將金圓規獎這一設計界的國際重要獎項作為我們的目標。今天，我們榮幸地獲得了國際認可，我們的名字載入設計界的光輝史冊，我們感到非常的自豪。」設計師Antonio Lanzillo 說，「設計E-LOUNGE 是一項挑戰，它讓我們充滿激情，我們投入了巨大的精力和創造力。我們呈現出的是一款極具審美價值和功能價值的城市設施，它與新生代的需求聯動，為當前社會的出行習慣提供支持，提倡綠色出行。E-LOUNGE完整地詮釋了我們的風格和我們在設計領域的潛力，最重要的是，它清楚地展示了我們可持續發展的方向。」也為未來的城市街頭家具揭示了更多的創意與可能性。