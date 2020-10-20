【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-歐德集團

Smart Home

一鍵掌控智慧型居家生活

講究細節條件方能建構理想居家環境。從事科技業的屋主廣泛深入做功課，最後選擇歐德系統傢俱為新家的設計建造者，並由陳炳榮設計師進行整體規劃，在畫圖的過程不斷與屋主溝通，全力滿足客戶需求，除了提供3D 設計圖清楚呈現空間樣貌，一鍵式觸控智慧空間所需事先裝設的管線也得到全面的配置與安裝，高達百分之九十以上的完成度，加上歐德品牌一貫的優點：可拆移、低甲醛、高品質、優質售後服務、專業設計與整體規劃，贏得客戶的一再青睞。

展現主空間格局優勢

本次屋主所委託的居家格局方正具有先天優勢，採光視野都很好，公共區域採取開放式設計，視線能夠任意穿越，並與室外銜接。玄關以石塑地板打造為落塵區，作為區域界定，並且隨著收納牆面向內延伸，造型與功能兼具；電視牆面以進口磁磚貼飾，顯現品味塑造質感，為了提供震撼如劇場般的觀影樂趣，屋主透過大螢幕投影打造居家電影院，投影機採用由下而上的投影方式，電視牆面底部設置拉取式置物台，讓操控設備時更加便利，可靠牆收納不佔空間。客廳一旁為書房所在，透過大面積長條桌設置擺放電腦與設備，坐在書桌前或是沙發上，前方螢幕投射出來的影像，滿足居家娛樂效果；書房後方系統板材木工化以歐德系統櫃體及歐德系統板材規劃為收納展示區，提供陳列檯面與隱形收納，創造層次感變化，成為視覺焦點。

整體造型延伸視覺效果

餐廳所在位置除了運用懸吊式櫥櫃增加收納空間，規劃出置物檯面，讓用餐空間的運用更佳順手之外，還根據屋主個人習慣將廚房門扇做隱藏式設計，有如牆面裝飾一般，讓廚房所在進可攻退可守，保有空間的隱密性。主臥空間配置有更衣室，屋主除可將此區作為收納各類衣物用品、梳妝打扮之處，也可在此休憩放鬆，靠窗位置保留戶外視野，同時作出臥榻位置，下方應用為收納櫃。更衣室依據屋主使用與收納習慣，配備各式櫃體，搭配歐德特有門板在門扇前方設置穿衣鏡，巧妙應用每一處空間。為了保有主臥視覺的完整性，通往更衣室的門扇設計為隱藏式推門。簡約無贅飾的現代感設計，利用黑色框架隱藏梁柱，襯托出主臥窗景良好視野。

站在客戶端的貼心設計理念

尊重客戶需求，務必設計出符合心目中理想的住家，無疑為陳炳榮設計師帶來無限的滿足。他強調站在客戶端完成設計規劃是歐德秉持一貫的使命，從溝通設計之初即深入瞭解屋主所需與期待，在畫圖的過程，修改至符合客戶要求。在現代簡約設計風格的空間中，客戶希望內裝配備智慧型空間，運用遠端控制，遙控住家設備，因此在設計過程，預留管線配置所在，避免線路雜亂裸露在外，整體感更加上乘。陳炳榮設計師在鞋櫃裡預留插座，隨客戶需求放進小型除濕機，提高除濕消除異味的效率。所有貼心的細節設計，皆是為了成就屋主理想中的便利居家生活。