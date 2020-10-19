聽新聞
test
0:00 / 0:00

猶如穿梭巴黎瑪黑小巷間 探尋台北繽紛文化選品店

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-MARAIS 瑪黑家居

穿梭巴黎瑪黑區小巷間

台北。MARAIS 瑪黑家居敦南門市

French Style

沈穩、低調的黑色外觀，搭配白色對比 MARAIS 字樣，與敦化南路上鬱鬱蔥蔥的常綠樟樹互襯，優雅的都會氣質，自在地融入敦南社區街景和生活步調，這是瑪黑家居敦南門市的新址。以巴黎瑪黑區為靈感腳本， 從外圍的前衛現代式建築代表龐畢度中心、對稱紅磚屋瓦，以拱廊相連接，圍住綠草如茵的孚日廣場、雨果之家、結合義法建築風格的聖保羅路易教堂 、被譽為瑪黑區藝術秘境的聖保羅村等.... 從其建築及市景街廓，舖陳敦南門市空間的設計脈絡。歷史源淵以及迴異的人文交會，使瑪黑區具有高度包容性，猶太人落腳的薔薇街、異國風味匯聚的紅孩兒市集，或巴黎LGBT 基地等，在此，可以探尋來自世界各地及繽紛文化視角的選品，這樣的魅力，也成為敦南門市選品的構思藍圖。

黑鐵材質構築的外觀，開闊的落地窗和對稱拱型窗框線條，打破這股優雅和諧設計的是入口推門。採不對稱、相異設計的兩扇推門，一如巴黎瑪黑區給人不受框架拘束的印象，讓人還未踏進前就充滿期待！進入門市，品牌識別藍色色漆為整體空間主色調，近80 坪的零售空間中，依照商品類別區隔出多個陳列空間，利用不同材質包含：鐵件架構出的旋轉門、金色啞光沖孔板隔間牆、牛皮紙捲拱門隔間牆、木作隔間牆，亦或是薄透的棉、麻、絨布布簾作為轉場介面。每一個空間，像是隱藏在瑪黑區蜿蜒小巷中的精品店、設計小店或藝廊，擁有獨自一格的風格美學故事，看似各自獨立，卻又融洽共存在同ㄧ空間; 古典拱形門廓和錯落門廓的安排設計，宛如穿梭迷走在瑪黑區中的蜿蜒巷弄間，每一步，都是發掘驚喜的過程。

延伸閱讀

「艾蜜莉」爆紅爭議！挨批歧視法國人 女主角發聲了

法國確診新增3萬2千人單日新高 巴黎等城市宵禁

Netflix排行冠軍《艾蜜莉在巴黎》 為何歐美影評狂刷負評？

佳樂水國際衝浪大賽登場 中英混血兄妹要拚巴黎奧運

相關新聞

猶如穿梭巴黎瑪黑小巷間 探尋台北繽紛文化選品店

沈穩、低調的黑色外觀，搭配白色對比 MARAIS字樣，與敦化南路上鬱鬱蔥蔥的常綠樟樹互襯，優雅的都會氣質，自在地融入敦南社區街景和生活步調，這是瑪黑家居敦南門市的新址。

保留建築歷史痕跡 煥然重生博物館實驗室

原本遭受雷擊而幾乎成為廢墟的老舊圖書館建築，藉由改建為MuseumLab搖身一變成為ㄧ個充滿活力的兒童與青少年的實驗場所，讓人深刻感受到過去與未來之間的羈絆。

旋轉姿態呈現輕盈之感 智利寧靜永恆沐光聖殿

Bahá’í Temple of South America所呈現的結果是永恆且鼓舞人心的，該建築使用空間、光線、形式和素材的設計語彙來表達對巴哈伊信仰的哲學與教義詮釋，並傳遞共享精神與情感體驗的普世價值。

感受豐富歷史底蘊 新舊交融的都市桃源

Kocatas伊斯坦堡六善公館位於土耳其首都伊斯坦堡富有傳奇色彩的博斯普魯斯海峽上，坐落在位屬伊斯坦堡歐洲一側風格時尚的薩勒耶爾區，精品飯店品牌六善打造了一處由月桂樹和古宅環繞而成的都市桃源。

不規則幾何架構 大都會蘋果城中的閱讀樂園

位於美國紐約皇后區的這座圖書館，儘管在寸土寸金的大都會蘋果城中佔地狹小，然而在Steven Holl Architects 設計團隊的精心打造下，成為社區鄰里的文化座標，也常為日常生活社交的焦點。

修道院改建轉型法式柔雅簡逸影院

法國設計工作室所負責設計改建的多功能影院Arcadia Cinema，不同於ㄧ般正統電影院絢爛奪目的科技感外觀，簡約方正的輪廓，不規則狀的連戲性拱型廊道，注入了典雅浪漫的法式美學。

癌症患者重生熱情的家 蓊鬱綠植療癒護理空間

Maggie's Leeds是一棟健康類建築，「不同於其他典型的醫療護理環境，我們的目標是希望為受到癌症影響的人們，建造出ㄧ個充滿感性靈魂與生命熱情的家。」

孕化自古文明的風格單椅 烏克蘭設計師的設計美學

YAKUSHA是烏克蘭建築師Victoria Yakusha所創建的設計工作室，不論在室內裝潢或是家具家飾的設計皆秉持著永續環保以及與自然相融的理念，「DOMNA 單椅」就具有非常濃厚的古文明神祕色彩。

現代手法演繹南洋風格建築 啟發靈感的海上花園體驗

廈門安達仕酒店緊鄰潮流生活方式新地標-華潤萬象城，採用現代手法演繹承載著當地華僑文化的南洋風格建築，將世界文化遺產鼓浪嶼上的別墅風貌精髓終呈現於廈門中心城區。

四季皆宜的奢華山間逸居 客製服務盡享難忘假期

二世古花園柏悅酒店坐落於迷人的自然美景之中，舉目遠眺，可見羊蹄山等巍峨山峰交錯綿延，飯店呈現悉心佈置的藝術陳設及精緻料理，並展現當代設計風格

農舍融入現代生活 繪出托斯卡尼田園詩畫

L'Aiaccia坐落於托斯卡尼Radda in Chianti風景如畫的山丘上，是一所設施完備的奢華別墅，由國際知名的室內設計師Katharine Pooley一手打造。

隱於巷弄的懷舊情懷 錢湯文化永續留存

位於東京墨田區的黃金湯(Koganeyu)大膽地翻修現有的澡堂，以期能夠藉由轉變將錢湯文化繼續留存到下一個世代，日本建築事務所Schemata Architects 的設計團隊也因此接下了改建的重責大任。

熱門新聞

猶如穿梭巴黎瑪黑小巷間 探尋台北繽紛文化選品店

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。