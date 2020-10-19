猶如穿梭巴黎瑪黑小巷間 探尋台北繽紛文化選品店

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-MARAIS 瑪黑家居

穿梭巴黎瑪黑區小巷間

台北。MARAIS 瑪黑家居敦南門市

French Style

沈穩、低調的黑色外觀，搭配白色對比 MARAIS 字樣，與敦化南路上鬱鬱蔥蔥的常綠樟樹互襯，優雅的都會氣質，自在地融入敦南社區街景和生活步調，這是瑪黑家居敦南門市的新址。以巴黎瑪黑區為靈感腳本， 從外圍的前衛現代式建築代表龐畢度中心、對稱紅磚屋瓦，以拱廊相連接，圍住綠草如茵的孚日廣場、雨果之家、結合義法建築風格的聖保羅路易教堂 、被譽為瑪黑區藝術秘境的聖保羅村等.... 從其建築及市景街廓，舖陳敦南門市空間的設計脈絡。歷史源淵以及迴異的人文交會，使瑪黑區具有高度包容性，猶太人落腳的薔薇街、異國風味匯聚的紅孩兒市集，或巴黎LGBT 基地等，在此，可以探尋來自世界各地及繽紛文化視角的選品，這樣的魅力，也成為敦南門市選品的構思藍圖。

黑鐵材質構築的外觀，開闊的落地窗和對稱拱型窗框線條，打破這股優雅和諧設計的是入口推門。採不對稱、相異設計的兩扇推門，一如巴黎瑪黑區給人不受框架拘束的印象，讓人還未踏進前就充滿期待！進入門市，品牌識別藍色色漆為整體空間主色調，近80 坪的零售空間中，依照商品類別區隔出多個陳列空間，利用不同材質包含：鐵件架構出的旋轉門、金色啞光沖孔板隔間牆、牛皮紙捲拱門隔間牆、木作隔間牆，亦或是薄透的棉、麻、絨布布簾作為轉場介面。每一個空間，像是隱藏在瑪黑區蜿蜒小巷中的精品店、設計小店或藝廊，擁有獨自一格的風格美學故事，看似各自獨立，卻又融洽共存在同ㄧ空間; 古典拱形門廓和錯落門廓的安排設計，宛如穿梭迷走在瑪黑區中的蜿蜒巷弄間，每一步，都是發掘驚喜的過程。