保留建築歷史痕跡 煥然重生博物館實驗室

【DECO雜誌】

攝影者-Eric Staudenmaier

資料暨圖片提供-Koning Eizenberg Architecture

美國

MuseumLab

煥然重生博物館實驗室

在美國建築公司Koning Eizenberg Architecture 的努力之下，原本遭受雷擊而幾乎成為廢墟的老舊圖書館建築，藉由改建為MuseumLab 搖身一變成為ㄧ個充滿活力的兒童與青少年的實驗場所。樑柱、天花板與牆面刻意保留的磨損痕跡提醒了人們建築物曾經經歷過的災禍，也與博物館內不同空間正在進行的青少年活動形成了強烈反差的對比，崩解毀壞的歷史建築與國家未來主人翁生氣蓬勃的活動氛圍交融在一起，讓人深刻感受到過去與未來之間的羈絆。

刻意保留建築的歷史痕跡

匹茲堡兒童博物館（The Children's Museum of Pittsburgh） 是美國最大的兒童專用文化園區，屬於Pittsburgh's Allegheny Center 社區的延伸腹地，而於2019 年四月開幕的MuseumLab 為其園區的附屬設施。MuseumLab 原本的建築為Carnegie Free Library，是一棟外觀看起來堅毅厚實的磚造建築，由慈善家與實業家Andrew Carnegie 於1886 年所創辦，並由建築師John L Smithmeyer 和Paul J Pelz 於1890年代後期完成，之後於1974 年註冊了歷史建築。百餘年來它一直被做為一座公共圖書館使用，直到2006 年圖書館的鐘樓被閃電擊中，導致一塊重達3公噸的花崗岩從屋頂掉落，嚴重的破損迫使圖書館搬遷，也讓該建築就此處於廢棄的狀態，直到Koning Eizenberg Architecture（以下簡稱KEA）的設計團隊接手進行改建計畫。

KEA的改建重點在於修復受損的主體結構，同時添加一些現代的設計元素融入原始的建築框架與內部設計當中，設計團隊也刻意保留了建築自然風化以及當初遭到天災損壞的痕跡，再加上1970 年代圖書館曾經經歷過一次不當整修，讓原本華麗典雅的裝飾細節遭到了破壞，設計團隊在評估過傳統鉅細靡遺的如實修復並不符合現有狀況與之後空間的使用用途，做出了這樣的決定，於是帶有裂紋或剝落狀態的磚砌牆面與樑柱，或是已經有些許細節脫落的裝飾元素，還有磨損的地板就以毫不掩飾的姿態存在於空間之中，將歷史的記憶以另外一種形式傳承了下來。

內部空間的重整與再利用

設計團隊將內部隔間重新加以規劃整理，使空間彼此連結開放，並引入了更為充沛的自然光，而大多開放空間都被做為休閒區域使用，比如一樓的閱讀區，還有地下樓層的入口場域，在這個地下樓層樞紐空間的天花板上，覆蓋了由美國設計工作室FreelandBuck 所設計的裝置藝術Over View，做為翻新工程的一部分，這個裝飾藝術被懸掛在天花板上，代表的是包括拱門在內周圍空間的3D 示意圖。

改建完成之後的MuseumLab 總共包含了三個展覽表演空間、兩個學習工作坊以及針對青少年開設的程式編寫空間，同樣的，在這些空間當中，現代元素都與保留的現存細節完美融合。設計團隊增加了白色的網眼結構，使之形成新的樓梯步道、高架人行道以及頂部天窗，這樣的設計與周圍空間的彩色磚砌形成巧妙的對比，也讓適合集會的開放區域就此區隔開來。其中一個表演空間位於一間磚砌的牆壁和拱形窗戶的房間中，天花板被漆成明亮的白色，與較暗的細節形成對比，其他大部分的展覽空間或是工作坊的磚砌牆面也被漆成白色以構成較為單純的背景，讓在此學習或活動的青少年不會遭受太多視覺上的干擾。

根據設計團隊表示，因為與社區學校合作，MuseumLab 提供了10 歲以上的孩童或青少年可以在藝術、科技以及手工製作的相關體驗，在最初開放的六個月當中，已經約有22,000 名訪客前來進行體驗及參與合作課程，同時透過通過博物館與特約學校之間的研究/ 實踐合作夥伴關係，重塑了對教育的理解方式，將博物館世界的實驗性和非正式學習環境帶入了課堂教育的正式世界，展現了更貼近未來的學習樣貌。