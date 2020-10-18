旋轉姿態呈現輕盈之感 智利寧靜永恆沐光聖殿

【DECO雜誌】

攝影者-doublespace photography

資料暨圖片提供-Hariri Pontarini Architects

智利

寧靜永恆沐光聖殿

曾獲得2019 年加拿大皇家建築學會（RAIC） 國際獎的肯定， 評審團對由加拿大建築事務所Hariri Pontarini Architects 所設計建造的得獎作品「Bahá’í Temple of South America」作出了以下的評論：「最終所呈現的結果是永恆且鼓舞人心的，該建築使用空間、光線、形式和素材的設計語彙來表達對巴哈伊信仰（Bahá’í）的哲學與教義詮釋，並傳遞出一種共享精神與情感體驗的普世價值。」

輕盈羽翼扭轉覆蓋的永恆之美

宗教建築最重要的是要傳遞出一種堅定不移的信念與凝聚人心的力量，而在人心如此動盪的2020 年，更可以強烈感受到人們希望相聚在一起，彼此聯繫與依賴的渴望。「Bahá’í Temple of South America」座落在智利首都聖地牙哥與安地斯山脈接壤的山腳下，是Bahá‘í House of Justice 委託建造的八座大陸神廟中的最後一座，除了其所代表的巴哈伊信仰之外，更重要的是它也是一個受到社區居民推崇且能聯繫情感的聚集之地。

該建築的九個巨大玻璃帷幕構成了一個開放且可進入的禮拜空間，可容納多達600 位訪客。仰望圓頂中央的中央眼，參觀者置身於內部，可體驗到整體建築框架外所覆蓋的精鑄玻璃到半透明的葡萄牙產大理石在不同時段所展現出的光影戲法，尤其是日落時分，上方圓頂所滲透而入的光線將從白色變為銀色，再逐漸轉變為赭色與紫色，營造出一種聖潔且魔幻的神祕氛圍，對於信仰者來說，這樣的氛圍深深撼動了人心，也彷彿拉近了凡人與信仰之神的距離，而這也完全貼切了Hariri Pontarini Architects 的設計概念，設計團隊表示這座寺廟是一座試圖將光藉由具體的意象體現出來的栩栩如生的建築，在此精雕細琢之下，藉由九個相同優美地扭動的羽翼，集結於頂部的眼骨之上，落地時旋轉的姿態在視覺上帶出了輕盈之感，也像一個開口覆地的鬱金香花苞，深具永恆之美。

現代科技與建築技術的心血結晶

根據設計團隊表示，「Bahá’í Temple of South America」的建築結構設計是透過手繪草圖、物理模型與數位科技集結協同的成果，其目的是要實現矛盾的相對作用：靜止與律動、簡單與複雜，親密與不朽，一個能夠讓光線溶解於其中的的固體結構。於是如何讓光線能夠滲透入建築內部，其覆蓋體所使用的材料與質量就成了設計團隊的研究開發重點，在經過審慎的評估之後，團隊選擇了兩種覆蓋材質，內部一層使用的是葡萄牙Estremoz採石場所開採出來的半透明大理石，外層使用的則是精鑄的玻璃板。半透明的大理石面板形成了聖殿的內牆，每一個板材使用噴水切割技術切割成電腦精算過的精確形狀，覆蓋其外的九面羽翼總共使用了870 多片獨特切割的大理石拼貼而成。

與寺廟在外在景觀上的凜然高潔形成鮮明的對比，參觀者一旦進入建築物內，馬上就會感受到性靈層面的提升。寬敞的內部空間透過玻璃與大理石板的過濾滲透，充滿了柔和的光線，搭配純手工完成的內飾材料，例如胡桃木和皮革，傳遞出溫暖親和的質感，門扇，外部拱腹及欄杆等元素使用的古銅色也是內部裝飾材料的視覺延伸。在內部的禮拜堂人們靜靜的坐在彼此身旁，分享共同的存在，而建築上方的小閣樓空間讓想獨處的人能夠自在的獨處，但又不會失去與下方群眾的情感聯繫。

從外觀看起來精緻纖細的建築，設計團隊卻沒有忽略該建築物在未來400 年要承受的極端氣候中所需要的結構和工程的堅固性。為了讓整棟建築物的安全性堅固無虞，來自加拿大、美國、歐洲和智利的工匠與志願者一同齊心努力，不論是複雜的超薄型鋼構件框架還有經過精密計算的防震系統，都可看到所有人的獨具匠心，讓這棟光之聖殿可以悄然地佇立於安地斯山脈山腳，成為信仰者心中那一道永恆不滅的光。