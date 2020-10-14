感受豐富歷史底蘊 新舊交融的都市桃源

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Six Senses

土耳其

歷史交融 都市桃源

Kocatas 伊斯坦堡六善公館（Six Senses Kocatas Mansions）位於土耳其首都伊斯坦堡富有傳奇色彩的博斯普魯斯海峽上，坐落在位屬伊斯坦堡歐洲一側風格時尚的薩勒耶爾區 (Sariyer district)，精品飯店品牌六善打造了一處由月桂樹和古宅環繞而成的都市桃源，低奢雅致的住宿環境與悠久歷史的建築背景，向來是許多熱愛歷史文化的旅客的首選居留之地，飯店在歷經疫情影響之後於近日重新開業，迎接賓客感受其非凡的住宿體驗。

感受豐富的歷史文化底蘊

這棟歷史悠久的豪宅飯店位於伊斯坦堡富有盛名的Sariyer 區，面對著博斯普魯斯海峽的壯麗景色，並融合了該區以前鄂圖曼帝國時期的建築特色，同時秉持六善一貫對社區友善、環保永續、健康概念與美學設計的承諾，讓這個享有「博斯普魯斯之珠（Pearls of Bosphorus）」美譽的飯店，在港區旁熠熠生輝。43 間客房和套房位於兩座經過精心修復的三層莊嚴傳統豪宅中，並設有休息室，宴會廳、多功能廳以及一間畫廊，這兩座歷史悠久的莊園豪宅Kocatas Mansion 及Sait Pasa 均建於鄂圖曼帝國時代，由前司法部長兼Kocatas Water 創辦人Necmettin MollaKocata 擁有，其歷史意義與建築背景自然不在話下。

風格住房張顯歷史特色

客房設計具著力於彰顯歷史、當地風味與六感體驗，如「Sky Loft」這個獨特的天空閣樓套房位於SaitPasa 大廈的頂樓，配備有一張特大號床鋪、黃銅金屬配件、地毯和柔和色調的軟件裝飾，完整尺寸的現代浴室配有浴缸，步入式淋浴間以及雙人洗手盆，優雅的大理石飾面盡顯低調奢華，最特別是是天花板上方的天窗設計，除了可以引入日光之外，夜晚更可以欣賞星空，伴著星光入眠；「Courtyard Suite」寬敞的套房空間，柔和的色調搭配實木地板和地毯更顯溫馨雅趣，天花板上飾有鄂圖曼帝國時期的木板岩，並在床頭櫃上輔以東方風格，隱約帶出東西合璧的風格特色，此房型最大的特色就是配有一個花園、露台或起居室，可俯瞰Kocatas Mansion 的庭院。

在旅遊規範下進行樂活體驗

重新開放的飯店獲得由土耳其旅遊局頒發的《安全旅遊證書》，嚴格遵守世界衛生組織發布的衛生程序和規程。在嚴格的防疫規劃之下，秉承六善獨特的禮賓風格，Kocatas 伊斯坦堡六善公館的活動體驗團隊在伊斯坦堡呈獻難忘而非凡的旅居體驗。住客可搭乘遊船品味城市歷史街區的獨特風情，與行政主廚一同走進薩勒耶爾的本地市場，也可參與烹飪課堂，就地取材從有機菜園採摘新鮮蔬菜，烹飪健康美食。飯店得天獨厚的地理位置，同樣也為前往伊斯坦堡附近黃金海灘的遊客提供理想的居停之所。在黃金海灘，賓客可體驗跨洲暢泳，還可在酒店周邊以至城中最大的森林，享受跑步或踏單車的樂趣。位於酒店內的Earth Lab 是該酒店的生態實踐區，住客可在此了解有關永續發展的措施及創新發展，更可加入相關的工作坊親自參與體驗。

除了獨到的服務之外，飯店自身的餐廳也準備好攜手客人踏上一段美食之旅。位處Sait Pasa 館的Defne餐廳提供與「與六善共膳」理念相符的精緻菜單。餐廳的部分空間本是一個傳統鄂圖曼蓄水池，經技藝精湛的修繕團隊改造成精美的用餐場地。該餐廳全天候開放，為住客提供現代的土耳其美食；世界著名的餐廳專家Richard Sandoval 主理的的Toro Latin GastroBar，也以其招牌菜餚令食客在美食與文化的朝聖之旅中沉醉忘返。受泛拉丁和亞洲料理的啟發，餐廳呈獻集巴西、秘魯、阿根廷和哥倫比亞風味於一身的美味盛宴，在提供室外用餐環境的同時，更駐有專業的調酒師在此製作雞尾酒；Kahve Lounge 則延續其一貫的奢華，敬邀到訪的住客在波西米亞風格的鍍金大廳或綠意盎然的庭院中享用當地經典的傳統下午茶，豐富的人文與美食活動，讓前來住宿的旅客能夠盡情的享受一趟文化與美食饗宴。