不規則幾何架構 大都會蘋果城中的閱讀樂園

【DECO雜誌】

攝影者-Paul Warchol

資料暨圖片提供-Steven Holl Architects

美國

Hunters Point Library

大都會蘋果城中的閱讀樂園

閱讀，是人類獨有的行為，圖書館空間，也是人類文明社會最驕傲的象徵；然而，在數位科技的年代中，紙本閱讀慢慢式微，然而，全球各國依然如火如荼地不停興建各式圖書館，期盼透過閱讀、透過思想、透過教育讓人類文明得以繼續進化。位於美國紐約皇后區的這座圖書館，儘管在寸土寸金的大都會蘋果城中佔地狹小，然而，在Steven Holl Architects 設計團隊的精心打造下，成為社區鄰里的文化座標，也常為日常生活社交的焦點。

紐約皇后區的文化新座標

1977 年創立的建築設計事務所Steven Holl Architects，可說是當代潮流建築的先驅，主張透過公共建築的形式量體與內在存在的空間，激發人們走出個人空間彼此互動的渴望，形塑成為社區居民交流的推進器；另外，對於設計形式與造型的表現中，團隊成員也認為捕捉在空間中流瀉的光影，透過黃金比例的尺度擘劃下，展現整體自然與光之間的微妙平衡感。當然，從上個世紀的60 年代一直到21 世紀，人類建築科技與材質早已不可同日而語，因此，透過材質在時間軸的變化下，自然產生的質變與量變中，展現設計建築體與時間的對話性，讓建築物的外觀獲得與時並進的陳釀特質。1989 年，設計團隊獲邀於美國MOMA 進行大型的建築展，會中創辦人Steven Holl特別強調：「建築並沒有對景觀產生太大的影響，建築其實只是用來解釋景觀的一部分；建築與其所在的場域應該有一種體驗式的串聯，一種屬於形而上、屬於詩意的串聯。」

這座位於紐約皇后區長島獵人角的公共圖書館，為長島市的海濱一連串的摩天商業大樓，注入了一股嶄新的文化氣息，透過獵人角圖書館的出現，儘管只是32000平方英尺的小小土地面積上的建築，透過其周邊的開放式空間場域，卻為整體的社區帶了一股清新活潑的舒壓放鬆感，同時也串聯東河的臨河關聯性，成為河畔充滿活力的新焦點。

以閱讀串聯日常生活的節奏

建築外觀延續Steven Holl Architects 所擅長的不規則幾何架構，在狹小的基地上透過向上垂直的發展，捏塑出閱讀深厚的力量，從個人的閱讀到公共集會活動，都是這座圖書館所肩負的公共使命。為了因應當地的氣候環境變化，建築的外觀特別選用了鋁製油漆，這不僅僅只是保護建築物不受到夏季高溫與冬季嚴寒的侵害，經過精密的運算下更是承重結構，省卻了現代建築大量運用的玻璃帷幕和圓柱，不規則的切割開窗讓人們可以眺望曼哈頓的天際線，從室內的人造空間角度延伸至戶外的自然情境，同時也拉近室內與室外彼此之間的互動對話關係。

臨窗一側宛如山中小徑直達最高層的大階梯，串聯起整體空間建築的完整性，透過垂直性的斜線延伸，緩和當代建築過於生硬的直角與橫切性，捏塑出宛如置身戶外山野間行走的逸趣。橫向的軸線則是藏書空間與數位閱讀的座位區，透過不同的高低落差與橫切空間的水平軸，讓人們在不同高度的開放式閱讀區中，享受從戶外灑落的自然光源，同時也可以將視線延伸至戶外的河景和遠方的摩天大樓群。

儘管受限於基地面積尺度，因此無法像其他大型的圖書館擁有氣勢恢宏的設計規劃，然而，Steven Holl Architects 在這座圖書館中展現了大量的開放式空間，以最節能的自然設計降低過度的現代人為包裝。在圖書館東側入口的對面，設計團隊也巧妙地規畫了一畔輕鬆的閱讀花園，這個花園與一旁低矮的公園涼亭相互串聯，一側所種植銀杏樹在日落時分，剛好被太陽的光芒映照著，宛如成為圖書館旁的燈塔，吸引著所有的愛書人、想要享受閱讀、渴望獲得知識的人們，在閱讀中獲得身心靈的安頓。