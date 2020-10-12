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修道院改建轉型法式柔雅簡逸影院

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

攝影者-Guillaume AMAT

資料暨圖片提供-TRACKS

法國

CINEMA DE RIOM

法式柔雅簡逸影院

由法國設計工作室Tracks Architectes 所負責設計改建的多功能影院Arcadia Cinema，位於法國中部的小鎮Riom，不同於ㄧ般正統電影院絢爛奪目的科技感外觀，Tracks Architectes 賦予該建築簡約方正的輪廓，正立面不規則狀的連戲性拱型廊道，注入了典雅浪漫的法式美學，也讓整棟原本看起來有些許冷漠的混凝土建築，添加了更為柔美親切的表情。

以當代手法重新詮釋

Arcadia Cinema 所在的建築腹地在此前屬於一座修道院Couvent des Redemptoristines，該區也因為鄰近Riom 的歷史中心，擁有豐富的人文背景，而被規劃為名為「Jardin de la Culture」的文化遺址，Arcadia Cinema 正是將Redemptoristine修道院改建為文化媒體聚落中心的其中一項設計項目，影院只是第一階段的修整計畫，未來在其周邊還將增設一個多媒體圖書館，還有在修道院大樓中建造的音樂學院，以及前身為教堂的展覽廳。

從外觀結構上來看，Arcadia Cinema 主要可以分為兩個結構量體，第一個較為低矮的灰色混凝土結構體依循舊修道院的圍牆高度，並直接取材自修道院的石材，作為其現有牆的組成部分，「Volvic stone」被作為骨料再利用，提供混凝土外牆較佳的穩定性和比水泥石更好的耐久性，讓過往的歷史建築素材重新融鑄於外牆之中，舊牆的石頭碎片以另外一種樣貌喚醒參訪者對傳統磚砌結構的記憶，將往日的歷史足跡雋刻在建築之中，設計團隊以他們的審美觀點以及當代的設計語彙重新詮釋了對當地舊時廢棄建材的使用。

借鏡舊建築拱型元素

第二個建築量體則以其與眾不同的拱型廊柱立面成為整座影院最引人注目的焦點，原本的牆面是一堵有七個拱型的圍牆藉此將修道院封閉起來，Tracks Architectes 以拱型為設計基點，合夥人Moïse Boucherie 就很明確的表示：「拱門的靈感來自於Redemptoristines 修道院所在地的悠久歷史，我們從現有結構中借用了建築詞彙的此一元素，然後對其進行了當代詮釋。」設計團隊將三種不同尺寸的拱型開口以不規則的方式排列在新的立面之上，而為了增加一點戲劇性的變化，設計團隊還故意在建築物的邊緣拐角處開立了更大的開口，這樣獨特的設計也讓影院立面成為一個獨特的城市景觀標地，帶給參訪者更為深刻的印象。從外觀上看來，就像是一個白色的厚實混凝體建築以脆弱的牆面支撐著一系列的拱門開口，明顯的反差感與影院前的開放庭院空間形成一種帶點夢幻感的連結，也像是對外人發出邀請，歡迎他們透過這些巨大的拱型開口，進入另外一個空間。

穿過寬廠且連續的拱型廊道，延伸進入室內的大型接待廳，這個接待廳可說是整個影院的樞紐帶，指引著參訪者流向三個觀影廳以及會議中心，電影院總共有543 個座位，而會議設施則有112 個座位。另外設計團隊也特別提到了影院前特別創設的開放式庭院，Moïse Boucherie 說道：「整體的設計概念可以說是創建一棟朝向文化遺址花園和之前修道院的綠色空間開放的建築。因為電影院就像是一個將黑暗強加於人的特殊場域，我們試圖創造出一個寬敞開放的歡迎空間，讓它成為夜晚中的光源亮點，強調出其曖曖含光的獨特存在。」

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