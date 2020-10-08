癌症患者重生熱情的家 蓊鬱綠植療癒護理空間

【DECO雜誌】

攝影者-Hufton + Crow

資料暨圖片提供-Heatherwick Studio

英國

蓊鬱綠植療癒空間

「Maggie's Cancer Care Centres」是庭院設計師Maggie Keswick Jencks 與她的丈夫─知名建築評論家Charles Jencks 於1995 年共同創立，專為癌症患者及其家屬所設置的慈善機構，目前已有超過約20 家分支機構遍佈英國各城市，許多著名的建築設計大師也都曾經操刀設計過此癌症護理中心，如Ab Rogers 在英國的Sutton 完成ㄧ棟被櫻桃色磁磚所覆蓋的精緻小屋，其周圍環繞著由園藝師Piet Oudolf 所設計的綠色庭院；Norman Foster 也在自己的家鄉曼徹斯特建造出以木材為主結構的溫室建築，最新完成的Maggie's Leeds 則是由鬼才建築師Thomas Heatherwick 所設計。

被綠意簇擁的屋頂花園

Maggie's Leeds 是Heatherwick Studio 所設計的第一棟健康類建築，也是「Maggie's Cancer Care Centres」的第26 間分支機構，「不同於其他典型的醫療護理環境，我們的目標是希望為受到癌症影響的人們，建造出ㄧ個充滿感性靈魂與生命熱情的家。」創辦人Thomas Heatherwick 說明道：「整棟建築只使用自然與環保建材，並讓種類繁多的植物進駐於其中，讓植物也成為建築的一部分，使之創造出ㄧ個獨特的環境，希冀能藉由植物的療癒力量，為因為漫長的癌症療程而受到影響的人們帶來希望與激發他們與病症對抗的毅力。」

建築物的主要架構由符合環保標準的雲杉木材勾勒而成，並採預鑄工法建造，在稍微傾斜的坡地上擺置了三個磨菇形的量體，諮詢中心則被包圍在建築量體的中心位置，整體的室內空間包含了休息室、廚房與健身房等公共區域皆設於蜿蜒彎曲的木樑線條之下，大面積的玻璃牆面為室內帶來了充足的採光，創造出ㄧ個明亮溫馨的居家氛圍，也讓建築外的繁盛綠意成為室內最賞心悅目的風景。景觀設計師Balston Agius 訂立了種植計劃，該計劃使用約克郡林地的當地物種，常綠的樹木和灌木即使在冬天也能常保綠意，不顯蕭瑟。

Heatherwick Studio 因其多孔的特性而選擇了使用石灰石膏牆，可以幫助內部空間自然通風調節濕度，在牆面成列的夾層中以及各處的角落擺放著柳條編織的花盆，不同的植物以萬般姿態從花盆中伸展開來，生機勃勃的盎然綠意豐富了室內空間的表情，也與戶外的綠色庭院相互呼應，彷彿被ㄧ棟綠色城堡堅強的護衛，讓置身其中的人身心皆獲得了療癒。