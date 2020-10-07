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孕化自古文明的風格單椅 烏克蘭設計師的設計美學

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-YAKUSHA

孕化自古文明的風格單椅

烏克蘭設計師的設計美學

YAKUSHA 是烏克蘭建築師Victoria Yakusha 所創建的設計工作室，受其所承襲的深厚文化底蘊所影響，該工作室不論在室內裝潢或是家具家飾的設計皆秉持著永續環保以及與自然相融的理念，同時參雜著顯而易見的古文明特色，如這次她在2020 年巴黎設計周（Paris Design Week）的參展作品─「DOMNA 單椅」就具有非常濃厚的古文明神祕色彩蘊含其中。

「Trypillian」是東歐地區的新石器時代– 岩土時代考古文化。它從喀爾巴阡山脈延伸到德涅斯特河和第聶伯河地區，集中在現代摩爾多瓦和烏克蘭覆蓋西部和東北羅馬尼亞的主要區域，可以說是公元前四千年歐洲最大的古文明定居點，並以獨特的陶器設計、圓形建築以及女性崇拜而聞名。DOMNA 這張在巴黎設計周所展出的單椅，即是以該文化中所信奉的「女人的力量與美麗（The power and beauty of the woman）」為核心主題所設計。

DOMNA 單椅脫化自Trypillian 文化中所敬奉的女神陶土雕塑形象，以柔和圓潤的女性輪廓與曲線勾勒出其架構，可說是大地之母的化身，賦予萬物生機並保護所在的這塊土地。「DOMNA 是我對烏克蘭現代女性設計的體現，與我們的文化根源息息相關，藉由重新詮釋文化符號，讓古老的故事得以傳承並持續到下一代。」建築師Victoria Yakusha 說明道：「Trypillian 文化時期的人民主要建築材料是黏土，他們以黏土為素材基底，製作出陶器、女神雕塑甚至是房屋，每ㄧ間房屋裡頭都會有ㄧ個爐子，『DOMNA』即是爐子的舊稱，由此體現出家的溫暖，也讓每ㄧ個家庭都充滿精神與活力。」在巴黎設計周所展出的DOMNA 單椅終於其設計理念是黏土原色呈現，實際上可以用任何自然色彩製作，使其更能符合各種居家風格與裝潢色調，而其圓潤的輪廓就像是ㄧ個具包容性的母親給與乘坐者最大的舒適與安心感。

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