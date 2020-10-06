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現代手法演繹南洋風格建築 啟發靈感的海上花園體驗

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-安達仕酒店

啟發靈感的海上花園體驗

中國。廈門安達仕酒店

廈門是中國東南沿海的璀璨明珠。清朝末年，不少廣東、福建籍人士紛紛「下南洋」經商、打工，而後，鼓浪嶼成為閩南華僑的重要回流地之一。眾多商賈名流將南洋的生活習慣帶回鼓浪嶼，建起了一棟棟風格獨特的別墅洋房，其獨特的「南洋風格」建築和室內裝飾風格為廈門城市發展留下濃墨重彩的一筆。而今，森林覆蓋率超過40% 的廈門，是一座風姿綽約的「海上花園」，以其乾淨清新的空氣、舒適的生活節奏聞名遐邇，曾獲聯合國人居中心授予的「聯合國人居環境獎」和國際公園與康樂協會授予的「國際花園城市」桂冠。

凱悅酒店集團安達仕品牌位於亞洲地區的第六家酒店—廈門安達仕酒店位於廈門城區核心區域—「湖濱南」商務區，廈門安達仕酒店緊鄰城中潮流生活方式新地標—華潤萬象城，採用現代手法演繹承載著當地華僑文化的南洋風格建築，將世界文化遺產鼓浪嶼上的別墅風貌精髓終呈現於廈門中心城區，多層面解構廈門，為住客帶來啟發靈感的獨特當地體驗。

由已故設計巨匠Jaya Ibrahim 所創立的工作室完成設計及整體架構，將廈門「海上花園」的城市印象，融匯在承載了當地華僑文化的南洋風格別墅裡。設計師讓綠植在建築內伸展，將花園帶離地點和空間的限制，虛實結合，一步一景，形成全新的別致空間；南洋風格的經典元素在其中交織、串聯，不僅重現了時代風華，更帶來了現代的韻律感，將世界文化遺產「鼓浪嶼」上的南洋風格建築在廈門島心進行全新演繹；304 間客房，包括20 間套房，面積從50 平方米至210 平方米不等，每一間客房都將南洋風格與現代奢華舒適結合得淋漓盡致。挑高約3.2 米的客房內，從藤編椅靠到編織牆面和木質百葉，極具特色的復古梳粧檯，到南洋風格的天然紋路和物件，在時髦輕鬆的基調上均還原了華僑旅居南洋時的生活場景。

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