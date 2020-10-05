四季皆宜的奢華山間逸居 客製服務盡享難忘假期

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-柏悅酒店

四季皆宜的奢華山間逸居

日本。二世古花園柏悅酒店

二世古花園柏悅酒店（Park Hyatt Niseko Hanazono）坐落於迷人的自然美景之中，舉目遠眺，可見羊蹄山等巍峨山峰交錯綿延，飯店呈現悉心佈置的藝術陳設及精緻料理，並展現當代設計風格。這是柏悅品牌在日本開設的第三家酒店，繼東京柏悅酒店（Park Hyatt Tokyo）和京都柏悅酒店（Park Hyatt Kyoto）之後，將品牌「賓至如歸」（homeaway-from-home）的款待美學引入日本北部北海道。

飯店坐落於花園度假區（Hanazono）安努普利山東北側，住客可在私密空間內飽覽如詩如畫的自然風光，享受自由進出飯店滑雪前往的便利。安努普利山花園度假區是享譽盛名的滑雪目的地，擁有優質粉雪、世界級滑雪和單板雪板設施、花園高爾夫球場、天然溫泉、繁茂蔥蘢的自然景觀，及巍峨雄偉的山川。

酒店由墨爾本的BAR studio 與Nikken Sekkei 和Fujita Corporation 攜手設計，旨在打造時尚別致，四季皆宜的山間逸居，在幽美自然環境中營造柏悅品牌特有的精緻韻味。除了一站式滑雪服務，飯店還提供四時不同的獨特體驗，讓住客感受柏悅個性化客製服務以盡享難忘假期；飯店總共有100 間客房，其中包含28 間套房。所有房型均設有落地窗，讓下榻住客可飽覽周邊的壯麗景致。客房面積從700 至1755 平方公尺不等（65-163 平方米），設有開闊的臥室，配備鬆軟沙發床的獨立客廳，寬敞的步入式衣櫥，以及提供淋浴設備和浴缸的浴室。其中9 間套房擁有私人溫泉，賓客遊玩一天後可在此放鬆身心。安努普利山套房（Annupuri Suite）和羊蹄山套房位（Yotei Suite）位於酒店最頂層，套房內的超大溫泉更可飽覽羊蹄山美景。除了酒店客房外，柏悅還提供60 多間品牌公寓，房型從開放式單位到三房單位等不同選擇。