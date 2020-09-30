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農舍融入現代生活 繪出托斯卡尼田園詩畫

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Katharine Pooley

托斯卡尼田園詩畫

義大利奇揚第區（Chianti）一直因其旖旎風光和悠久歷史而備受歡迎，數百年來遊人絡繹不絕。當地的歷史及古蹟保育工作得當，使城鎮和鄉村仍保持著幾個世紀前的原貌。 L'Aiaccia 即坐落於托斯卡尼Radda in Chianti 風景如畫的山丘上，是一所設施完備的奢華別墅，由國際知名的室內設計師 Katharine Pooley 一手打造。L'Aiaccia 曾是一間農舍，最初建於1788 年，呈現經典Leopoldina 建築風格。設計師以其卓越設計為別墅室內空間注入新的活力，同時小心地保留房屋的原有特徵、特色和魅力，並融入所有現代生活的舒適設備。

別墅可為10 名住客提供完美下榻空間，共設有五間臥室，其中四間位於別墅內，一間位於緊鄰別墅的客舍，並設有一個美麗的泳池和遊戲穀倉。莊園包含多個迷人花園和戶外場地，均經過設計師及其設計團隊精心改造，在保留建築古韻的同時，展現優雅美感，為休憩和露天用餐提供理想場所。設計團隊以精湛技術，透過厚達30 厘米的石牆，在每間臥室裏安裝了空調等現代便利設施，同時確保從室外看不到任何痕跡，這種掌控實非易事。農莊的整體改造項目包括：三間浴室翻新、增設一間新浴室、改建小穀倉為遊戲室、擴建花園、設計安裝莊園內所有室內外的燈光照明，以及修繕通往別墅和高層露台的道路。

牆壁選用柔和色調，配以大地色織物，將鼠尾草綠、褐黃色、深橙色和淡黃色運用於室內空間；布藝選用耐磨的棉和亞麻質地，搭配從義大利和英國蒐集而來的精美古董。農莊的所有鍛鐵家具均購自當地，或從佛羅倫斯的工作室特別訂製；陳設品則大多數為古董工藝品，在佛羅倫斯市場和周邊托斯卡尼鄉村與業主一起購入，比起直接從英國進口的產品，更具個人風格，且見證著義大利北部悠久的金屬製品、陶瓷和紡織品工藝的歷史，更具傳承意義。

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