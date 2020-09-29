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隱於巷弄的懷舊情懷 錢湯文化永續留存

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

攝影者-Yurika Kono

資料暨圖片提供-Jo Nagasaka / Schemata Architects

隱於巷弄的懷舊情懷 Koganeyu

錢湯，是日本的公共澡堂，長久以來一直是日本人最喜歡的公共聚會場所，連帶讓到錢湯洗澡這件事情也成為鄰里間交流情感的儀式之一。然而隨著自宅浴室的普及化，雖然錢湯仍有一定數量的愛好者，仍然不敵大環境的壓力，許多原本佇立在社區巷弄間的錢湯也一間一間的關閉。在這種艱困的情況之下，位於東京墨田區的黃金湯（Koganeyu）仍決定奮力一搏，決定大膽地翻修現有的澡堂，以期能夠藉由轉變將錢湯文化繼續留存到下一個世代，日本建築事務所Schemata Architects 的設計團隊也因此接下了改建的重責大任。

「我們的設計理念首先是通過保留與現有浴池同樣面積的新浴場以維持澡堂在聯繫社區情感的功能，除了必要的鍋爐房、儲藏室與機房之外，再藉由重新規劃之前未用到的空間，賦予其更多符合現代與未來生活情境的機能，如啤酒吧櫃台、桑拿浴室以及氣泡按摩浴。」設計團隊說明道：「在空間設計方面，我們也注意到了男女浴室區之間的隔牆，該隔牆沒有直接頂到天花板，而是在牆壁的頂部跟天花板之間留有開口，事實上這是在日本各地的錢湯建築最常見的設計特徵之一，主要是讓不同性別的家庭成員可以藉由隔牆呼喊確認彼此目前的狀況，或是想在牆的另一側感受彼此的存在，我們保留了這樣的設計，並請藝術家Yoriko Hoshi 以富士山為背景，像畫卷的方式描繪出各種場景，創作出超越性別界線的長幅畫作，主題為『向他人傳達心意』，完成的畫作橫貫在兩個浴場的隔牆之上，讓所有的人都可以欣賞；另一為藝術家Iichiro Tanaka則是設計了一個同樣連通男女浴場的門廉，題上了『お』的大字，波浪的圖形也同樣串接起兩個空間，以及身處兩地的羈絆之心。」

浴室外的接待櫃台設置了啤酒吧台，也讓此區成為休憩的交流中心，不分男女老少皆可在此酣暢聊天，而從此間隱約透出的昏黃燈光，彷彿串連了古往今來，也聯繫起社區鄰里間的人情冷暖。

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