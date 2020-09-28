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皮革職人的養成之地 匠心獨具精品皮革工坊

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Hermès 愛馬仕

皮革職人的養成之地

Hermès 愛馬仕皮革工坊

法國精品品牌愛馬仕是一家獨立的家族企業，自1837年起，源於對手工匠藝與人文關懷的持續追求，愛馬仕始終秉持其創立之初的核心理念—創意自由、精緻材質、卓絕技藝、實用美學，締造出雋永恆久的經典美物，而為了確保大部分生產工序在法國完成，愛馬仕在法國設立了43個製作工坊，同時在超過45 個國家設有311 家店，目前愛馬仕全球員工已逾15,600 名，在法國的員工人數為9,700名，其中工匠人數更高達5,250 名，可見品牌對匠師職人與工藝製作的重視。

愛馬仕的第20 個皮革工坊將於2022 年開幕，最終將僱用250 名受過該工坊專有技術培訓的工匠。自2017 年在Val-de-Reuil 開設皮革工坊以來，Maroquinerie de Louviers將成為愛馬仕皮革與鞍具的第二個分部據點。因此，愛馬仕重申自己於諾曼第的定位，藉由與羅浮宮就業機構（Pôleemploi）於當地合作夥伴關係來招募新的工匠人才，並與國家教育機構集團（Greta），Augustin Boismard 高中（Eure）與法國國家馬場Haras national du Pin（Orne）進行訓練。兩家鄰近的諾曼第製造商促進了皮革工匠職業文化的分享，並獲得愛馬仕獨有的專有技術以製作皮包和皮具，此外還將開設一個馬具製造廠，以輔助現有的馬術活動。

Louviers 皮革工坊的建築項目在位於市中心附近的工業棕地上進行了重新開發，所謂的棕地是指被棄置的工業或商業用地而可以被重複使用的土地，此類土地可能在過往的土地利用中被少量的有害垃圾或其他污染物污染，土地的再次利用變得困難，需要得到適當的清理，因此棕地的再利用完全符合了愛馬仕集團的環保目標。由法國－黎巴嫩籍建築師Lina Ghotmeh 所設計的磚木結構建築，是一座正能量建築，產生的能量多於消耗的能量，並將受益於三層鋸齒形屋頂，可為工匠的工作環境提供自然、均勻的光線；而為了保護該地區生物的多樣性，大部分樹木將保留於花園，並種植更多樹木，比利時景觀設計師Erik Dhont利用攫取和重新引導水向的技術為該項目做出了貢獻。

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