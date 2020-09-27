時間藝術與建築時尚 色計Me Time生活

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身兼建築師、設計師、畫家、都市規劃師、作家，多才多藝的Le Corbusier（柯比意）被認為是現代最重要的建築師和設計師之一，擁有「現代建築之父」稱號的他創建了許多關於現代性的理念。柯比意出生於製錶大國瑞士的中心地帶，其作品激發了包浩斯運動並對國際家具風格產生了深遠影響，其突破性的色彩理論也因此備受矚目，並衍伸發展出一系列的建築色彩集。柯比意1931 年發表的建築色彩學（Polychromie Architecturale）包含14 個色系中的43 種色彩。這些色系由純色和微妙進階變淺的色調組成；1959 年的第二部色彩集加以擴充，增加了20 種更加明豔及動感的色彩。彩色和非彩色的顏色搭配不同亮度的結合展現出柯比意在建築和繪畫領域的非凡境界，正是這些多樣性建構了其建築色彩學的基礎。

座落於巴黎的Fondation Le Corbusier 授予Les Couleurs Suisse AG Le Corbusier 色彩在全球的獨家許可權。Les Couleurs Suisse AG 為國際建築和設計產品製造商提供Le Corbusier 精美的配色方案和原創色彩。獲得授權和認證的Les CouleursTM Le Corbusier 製造商，如Rado 瑞士雷達表近來就以Polychromie Architecturale 為基礎，打造具有出眾結構和卓越色彩設計的高品質產品。材質大師Rado 瑞士雷達表所推出的True Thinline 真我超薄幻彩高科技陶瓷科比意限量腕錶，依據柯比意發明建築色彩學打造出九款鮮豔生動色彩的設計腕錶，更於年初獲得獲德國iF 設計獎和新加坡優良設計獎兩項國際設計大獎，從最新形象視覺中皆可以看到瑞士雷達表對於藝術及創意有著無比的敏銳度及執行力，巧妙地運用柯比意建築色彩集中的63 種色彩，以不同明度與色調挑選出九組主題色，毫無保留地將時間藝術完美呈現在腕間。