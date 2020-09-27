活躍動感東京浪潮 完美融合傳統與現代創新酒店

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Wilson Associates

日本

活躍動感 東京浪潮

萬豪國際酒店集團旗下的「mesm Tokyo，Autograph Collection」坐落於東京市中心商業區的全新綜合設施WATERS Takeshiba 內，為日本國內和海外客人提供在繁忙的海灣區內的一處寧靜下榻之所。負責室內設計的新加坡工作室Wilson Associates 的首席設計師Aldwin Ong 表示：「這是Autograph Collection 在日本的第二家物業，我們融入了日本文化裡的Kando 哲學到設計中，設計方案力求展現東京浪潮（Tokyo Waves）的品牌理念，希望啟發客人並提供振奮心靈、愉悅所有感官的五星級款待體驗。」

海岸主題抽象藝術

Wilson Associates 的設計靈感來自mesm Tokyo 酒店周邊竹芝區濱水地帶的環保活動，這一活動致力於吸引人潮同時改善水域環境，打造出完美融合日本文化傳統與現代創新的迷人環境。設計團隊充分利用當地豐富資源和精心策劃的藝術計劃，巧妙地將東京市的活力和創造力結合，形成酒店獨特的精緻美學。當地雕塑家以海岸為主題創作出抽象藝術作品，精巧的工藝和巧思在酒店內隨處可見，將東京活躍動感的氣質有機融合展現。

亮眼的視覺體驗從酒店用色大膽的幾何學大廳開始。日光透過角度奇特的玻璃窗灑滿室內，為Sawada Studios 創作的綿長藝術裝置作品提供了絕佳的背景。作品以濱離宮恩賜庭園內的潮入之池為靈感，展現出這一現存唯一海水池的柔和之美。大廳中央設置的共享長桌為旅客活動和社交提供了理想環境，同時折射出東京的文化特色；煙灰色大理石小徑一路將住客引入酒店內，裝飾物料的柔和形態和觸感與大堂強而有力的設計語言形成有趣的對比，重點照明設計和紅銅色細節營造出懷舊氛圍，賦予整體設計鮮明的個性。

感動基調力求完美

客房和套房內的設計更加彰顯精美細節和出其不意的奢華風範，致力於為住客提供愉悅舒適的體驗，迷人色調與考究細節襯托出窗外公園全景的舒朗。功能性空間包含衛浴空間，可折疊式衣櫥隔間以及寬敞的起居室。每個房間均在入口處設有訂製控制面板，通過該介面為旅客交替呈現一系列個性化驚喜。

整體設計以Wilson Associates 為酒店選擇的主題「感動」為基調，追求細節的盡善盡美，營造出私密懷舊之感。宴會廳和活動空間延續mesm Tokyo 公共空間的氛圍，以精心設計的簡潔主義搭配質感厚重的海水藍噴漆大門，將觀者注意力逐漸引向頭頂天花板的建築幾何學設計，設計團隊還在宴會空間中加入了開放式廚房，為尋常的宴會場景增添家居氣息，更有助於營造來賓之間親切友好的氛圍。

飯店內的兩家獨具特色的餐飲場所位於大廳外：Chef's Theatre 餐廳較為正式，以古老的日本歌舞伎藝術為靈感，大廳內懸空的藝術裝置以柔美的形態重新詮釋和服的利落線條，裝置四周環繞著現代歐陸風格裝飾，展現出小酒館與精緻餐飲結合的「bistronomy」美食風格。東西文化的反差中蘊含著「感動」設計主題，營造出引人入勝的就餐環境；另一間餐廳Whisk 呈現休閒酒廊風格和別具格調的環境，提供精選膳食和原創雞尾酒，獨立懸臂式大理石吧台是Whisk 的中心亮點，吧檯面的明亮反射與黑色架構之間呈現出大膽的對比，餐廳提供多種座位，以簡潔的西式線條搭配繁複的東方細節，在確保住客舒適的前提下創造出更奪目的反差效果。種種細節設計都可以展現Wilson Associates 以簡馭繁，打造全方位的完善體驗，致力於呈現振奮和啟發心靈的驚喜感受。