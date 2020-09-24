落於崖壁之上的白色緞帶 蜿蜒起伏觀濤之家

【DECO雜誌】

攝影者-Cristobal Palma

資料暨圖片提供-Office of Ryue Nishizawa

蜿蜒起伏 觀濤之家

從空中俯瞰像是一條隨意掉落於崖壁之上的白色緞帶，這棟遠觀彷彿只有混凝土屋頂起伏蜿蜒於邊崖之上的「House in Los Vilos」，座落於智利沿岸一個度假勝地，由日本知名建築師西澤立衛的同名建築事務所設計建造，業主將其視為只有周末假期才會前來的度假宅邸。

西澤立衛建築設計事務所的設計團隊設計了波浪形的屋頂，是為了順應其建築腹地的地形─一塊臨海高聳的多岩石高地，而高低起伏的凹陷輪廓其低處就像隔間的牆壁一樣，將長型的屋宅切割成不同的領域區塊，「屋頂在某個彎曲的段落下降到地面，並將下方的空間巧妙區隔，這些空間也間接決定了建築的形式與樣貌」，設計團隊說明道：「顯而易見的，它就是一棟佇立於大自然中，看似只有屋頂與地面連接的建築物。」主體的屋頂由玻璃帷幕以及周邊的鋼柱支撐，屋頂形狀所形成的拱型結構創造出了多個大開口，與周遭環境無縫連結，也更融入了自然景觀之中，「在結構上，連接對角線排列的著陸點的拱型可以創造更大的跨度，並且以各種面向向周圍的景觀開放，創造出更為多樣性的場域空間。」

屋頂將整棟屋宅分為三個區域：前端為桑拿浴室、中間為臥室與客廳，廚房與餐廳則沿伸到後方的露台，在這個遠端屋頂以一定的角度抬起巧妙地覆蓋了室外的空間，「面向海角的兩端大多為公共區域，而私人空間則是設置在離海洋較遠的區域，有一間主獨立獨臥式套房位於較低的樓層，可通過特別設置的樓梯進入，其正面的玻璃牆幕與露台則是顯露於坡崖之上。」設計團隊補充道。廚房中有三個獨立排列的木製中島台，不會遮擋住視線，相鄰的餐廳搭配黑色的桌子和淺色的椅子，白色吊燈懸掛在天花板上方；房子的另一個突出亮點是桑拿浴室，其桑拿室設置了沉入式的白色浴缸，可俯瞰欣賞拍打於懸崖的海浪景觀。