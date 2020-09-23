【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-忠泰美術館

SOS拯救混凝土之獸！

粗獷主義建築展

SOS Brutalism - Save the Concrete Monsters!

忠泰美術最新一檔重量級國際建築展《SOS拯救混凝土之獸！粗獷主義建築展》，為忠泰美術館與德國建築博物館（DAM）共同籌劃，以德國 2017 年展開的同名展覽為基礎，是首度對1950 至1970 年代全球粗獷主義建築進行調查，並提出搶救保存倡議的國際展覽。

展覽陸續巡迴至維也納、波琴及阿倫等城市，2020年首次跨出歐洲，與忠泰美術館攜手籌劃，並由原展策展人－ Oliver Elser 與實踐大學建築設計系主任－王俊雄老師共同擔任臺北亞洲首展的策展人。臺北作為亞洲首展，更新增六件臺灣在地案例研究，強化在地視野與論述；本展共計展出超過百件粗獷主義案例，透過全球十三個地區、五項主題探索彼此的關聯性，展覽自7 月4 日開始至11 月1 日止。

德國建築博物館策展人- Oliver Elser

臺灣策展人- 王俊雄

粗獷主義（Brutalism），源自法文術語「béton brut」，亦即清水模，最初興起於1950 年代的英國建築界，建築大師柯比意（Le Corbusier）即是此種建築風格的先驅之一，而後在全球化的影響下，作品竄生於世界各地。其狂放未經修飾的外觀及裸露的結構體，是粗獷主義建築極富表現力的風格特徵，亦是屬於二戰後百廢待興，社會動盪不安與實驗精神興起的體現，然而歷經時代更迭，此類建築在當今社會，常被譏為醜陋或過時的技術而面臨被拆除的危機，因而促成相關議題的關注與本展的誕生。

本展也是忠泰基金會繼2013 年舉辦的《代謝派未來都市展》後，又一檔從大時代脈絡審視建築思潮運動的建築展。忠泰建築文化藝術基金會執行長李彥良表示：「這兩個展的意義不僅是建築史的回顧而已，而是企圖透過引介影響全球的前衛建築思潮運動，從主流之外思考多樣性，並聚焦建築與社會、時代不可分割的關係。在疫情嚴峻的現在，期盼透過城市發展的對照，反思全球化發展至今的影響，並回望歷史，重新思考突圍而出的未來策略。」