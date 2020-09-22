快訊

憂中芯國際遭制裁 傳高通將轉單台積電等3公司

內湖安養中心竄惡火奪命 北市：未立案機構

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生活和休閒潮流中心 住宅暨休閒娛樂指標

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Crown Group

美食娛樂奢華指標

Infinity Square餐飲商業區是投資5.75 億澳元建設的綜合用途開發項目Infinity by Crown Group 的一部分。該項目位於澳洲雪梨內南區（Inner South）發展趨勢活躍的核心地帶，2019 年竣工並投入使用。Infinity by Crown Group項目一共建造了326 間豪華公寓住宅。交屋後，業主很快紛紛喬遷新居入住，這裡也迅速成為媒體報導與網路社群爭相追捧的生活和休閒潮流中心。這一棟20 層的大廈位於Botany 和Bourke 的交叉口，擁有顯眼且時尚的環形外觀，由享有盛譽的Koichi Takada 建築事務所設計，2020年4 月， 提供90 間豪華套房的全新SKYE Suites Green Square 套房酒店在這裡開業， 緊接著8 月隨著Infinity Square 餐飲商業區的開幕，更讓此開發項目成為一個全方位的住宅暨休閒娛樂地標。

Infinity Square 餐飲商業區的餐飲版圖共包含了20 家商店、一條專門的美食街和一家酒店，沿著Bourke 旁邊的Ebsworth 街而設，既有24 小時全天候餐廳，也有只開放晚餐時段的餐館，還有令人心曠神怡的戶外露臺用餐環境，其中最令人矚目的餐廳為「Butcher and The Farmer」，從早到晚供應一系列品質卓越、融入新意的經典菜肴，新鮮美味，適合多人分享；Bashan 餐廳供應中式麵條，麵條均是現場製作，按客人喜好烹調。該餐廳優美的內部裝飾由雪梨的Tom Mark Henry 公司設計；Nam2 餐廳主打越南河粉，Gong Cha 以越南貢茶珍珠奶茶為特色，此外還有Miracle 超市、Good2Go 便利店等，Yees Yoghurt優酪乳店不久也將開業。

皇冠房地產集團開發、酒店與商業首席運營官Pierre Abrahamse 表示，設施齊全的Infinity Square 深受當地居民的歡迎，為他們提供了外出就餐、購買日用品、享受醫療與個人護理服務的便利。「這裡是Green Square 腹地的一個文化中心，充滿了活力，」他說，「業主們生活起居所需的一切都可以在家門口解決，而美食街為他們打造了一個與親友鄰里聚餐交流的好去處。」

延伸閱讀

他到美食街用餐卻被趕 女用髒紙巾佔位嗆「我的位子」

《Final Fantasy XVI》揭曉 將成為PlayStation 5平台獨佔作品

美FinTech四大咖總市值破兆 超越華爾街六大銀行

唐綺陽星座運勢週報：魔羯有兩情相悅機緣 天蠍正財運佳

相關新聞

生活和休閒潮流中心 住宅暨休閒娛樂指標

Infinity by Crown Group項目一共建造了326間豪華公寓住宅。交屋後，業主很快紛紛喬遷新居入住，這裡也迅速成為媒體報導與網路社群爭相追捧的生活和休閒潮流中心。

新舊場域一線之隔 傍山築居低隱碉堡

「Landaburu Borda」由建築師Jordi Hidalgo Tané所設計擴建的全新建築，新舊場域之間以一條玻璃通道連接，讓生活空間得以擴展，也讓使用機能更具餘裕。

以想像力吹製成型 絢麗的水晶宇宙

Saint-Louis聖路易成為了日常實用水晶的代名詞，包括燈具、餐具、裝飾品和家具等，它們全都由法國擁有「法蘭西最佳工匠」稱號的頂級玻璃吹製工匠和切割工匠製作。

手感設計文藝復興 迷人雅致的空間進化陽光屋

澳洲設計團隊Mani Architecture於設計作品中的展現，特別注重手感與工藝的呈現，同時也強調運用在地材料與資源，透過一座建築宅邸的形成，讓社區所有的人無形中共同參與，為城市烙印獨一無二的印記。

機能與風格並進 入住北歐生活

自然流暢的光線貫穿整體北歐風居家，具備彈性與可變性的多功能起居室，更成了設計焦點。從零開始，設計師與您共同創建獨特的空間屬性，完成夢想美居。

完美鋪述靜謐生活 溫馨北歐親子宅

碩果室內裝修設計團隊擅長將人文生活的本質，串聯與環境共生、設計美學等意識，循著自然、通透特質，流轉於空間肌理上，也在材質與美學的極致落定中，閒淡定靜的挹注適當的人文能量。

讓居家自然呼吸吐納 破舊老車庫的重生

位於澳洲維多利亞省Bendigo的這座住宅，從一座破舊的老車庫一點一滴添增居住的必要條件，從Donald Judd的藝術創作形式中擷取靈感，在既有的形體中添增了現代的機能性與美感，為屋主打造煥然一新的生活場域。

典型倫敦排屋設計 氣韻流嬗敞亮居家

Hackney House 是典型的倫敦排屋設計，一對年輕夫妻的委託之下進行了延伸擴建的改造工程，藉由前後串連的流暢動線以及擴增後嶄新的生活空間，創造出一種更符合現代生活，明亮且開放的清新氣息。

徜徉城市節奏與田園步調 盎然綠意藝術宅

Casa C位於市中心鬧區也很難得的能夠被盎然綠意所包圍，經過義大利建築事務所Alvisi Kirimoto的園地重建改造之後，更以全新的樣貌屋主帶來饒富趣味的城市田園生活。

活力青春的城市新氛圍 V-PLAZA悠活廣場

考那斯是立陶宛的第二大城市和舊首都(1922~1940)，為了擺脫舊蘇聯時期陰暗沉悶的城市印象，許多公共建設或是建築在放眼未來的前提之下，紛紛改建以期更符合一個先端城市的樣貌。

落實設計與藝術並列的生活美學 俐落大理石現代宅

建築大師萊特主張：「房子不是博物館，而是給人住的，不是光好看就夠了。」歐德系統傢俱謝美香設計師也強調「空間規劃是經由非過度的設計語彙，讓居住環境能夠保有生活溫度，同時保有適當的自由。」

當代美感奢享體驗 賽車迷的夢想飯店

紹興凱世精品酒店離紹興火車站和蕭山國際機場分別為30分鐘和50分鐘車程，除了提供一系列優質餐飲體驗之外，並設置有一間水療中心，以及最先進的健身中心。

熱門新聞

生活和休閒潮流中心 住宅暨休閒娛樂指標

不動產 X 室內設計：品牌創辦人的設計心願景

Light luxury impression現代美式‧輕奢華印象

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。