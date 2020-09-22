生活和休閒潮流中心 住宅暨休閒娛樂指標

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Crown Group

美食娛樂奢華指標

Infinity Square餐飲商業區是投資5.75 億澳元建設的綜合用途開發項目Infinity by Crown Group 的一部分。該項目位於澳洲雪梨內南區（Inner South）發展趨勢活躍的核心地帶，2019 年竣工並投入使用。Infinity by Crown Group項目一共建造了326 間豪華公寓住宅。交屋後，業主很快紛紛喬遷新居入住，這裡也迅速成為媒體報導與網路社群爭相追捧的生活和休閒潮流中心。這一棟20 層的大廈位於Botany 和Bourke 的交叉口，擁有顯眼且時尚的環形外觀，由享有盛譽的Koichi Takada 建築事務所設計，2020年4 月， 提供90 間豪華套房的全新SKYE Suites Green Square 套房酒店在這裡開業， 緊接著8 月隨著Infinity Square 餐飲商業區的開幕，更讓此開發項目成為一個全方位的住宅暨休閒娛樂地標。

Infinity Square 餐飲商業區的餐飲版圖共包含了20 家商店、一條專門的美食街和一家酒店，沿著Bourke 旁邊的Ebsworth 街而設，既有24 小時全天候餐廳，也有只開放晚餐時段的餐館，還有令人心曠神怡的戶外露臺用餐環境，其中最令人矚目的餐廳為「Butcher and The Farmer」，從早到晚供應一系列品質卓越、融入新意的經典菜肴，新鮮美味，適合多人分享；Bashan 餐廳供應中式麵條，麵條均是現場製作，按客人喜好烹調。該餐廳優美的內部裝飾由雪梨的Tom Mark Henry 公司設計；Nam2 餐廳主打越南河粉，Gong Cha 以越南貢茶珍珠奶茶為特色，此外還有Miracle 超市、Good2Go 便利店等，Yees Yoghurt優酪乳店不久也將開業。

皇冠房地產集團開發、酒店與商業首席運營官Pierre Abrahamse 表示，設施齊全的Infinity Square 深受當地居民的歡迎，為他們提供了外出就餐、購買日用品、享受醫療與個人護理服務的便利。「這裡是Green Square 腹地的一個文化中心，充滿了活力，」他說，「業主們生活起居所需的一切都可以在家門口解決，而美食街為他們打造了一個與親友鄰里聚餐交流的好去處。」