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新舊場域一線之隔 傍山築居低隱碉堡

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

攝影者-Jose Hevia

資料暨圖片提供-Jordi Hidalgo Tané

西班牙

傍山築居低隱碉堡

納瓦拉（Navarra）是西班牙北部的一個自治區，「Landaburu Borda」即位於此區，離最近的城鎮Bera 只有幾公里的路程。「Landaburu Borda」整個設計項目包含了一間已然有點歷史痕跡的鄉村石砌建築，以及彷彿隱沒鑲嵌於周邊高地之中的延伸混凝土空間，由建築師Jordi Hidalgo Tané 所設計擴建的全新建築，新舊場域之間以一條玻璃通道連接，讓生活空間得以擴展，也讓使用機能更具餘裕。

完美隱沒於山凹之中

Landaburu Borda 擁有絕佳的地理景觀位置，其所在地可以俯瞰納瓦拉山脈周邊的壯闊景色與恬淡的鄉村景致，而納瓦拉山脈擁有豐富的歷史淵源與古老的神秘傳說，也讓建築師Jordi Hidalgo Tané在面對重巒群山油然而生的崇敬之心時，審慎地思考延伸擴建的附加建築該以何種的樣貌存在並融入山景之中，不讓過於張牙舞爪的姿態削減了納瓦拉山脈的神秘面紗。

「要在這個特殊的地理環境置入一個建築可以說是一個相當特別的挑戰與試煉，尤其當你知道隱藏於納瓦拉山區蘊含的豐富歷史與古老傳說所代表的神秘力量時。」Jordi Hidalgo Tané 如此說道：「我的設計概念是在岩壁之中建造一個附有廚房的寬敞生活場域，使之成為山景的一部分，彷彿這個後來建造的附加建築比一旁原始的石砌農舍更早之前就存在在那裏。」

加蓋的混凝土建築外觀線條遵循著周邊山丘的輪廓設計，且沿著地形在其建築腹地上先行鋪陳上加高的混凝土地基，擁有俐落線條的屋頂被自然植物所覆蓋，逕直往兩旁延伸，除了內部空間之外，一端在屋頂的屏障之下下方自然形成一個戶外露台，可以讓屋主在此進行野炊或烤肉⋯等活動而不會受到天候的影響，新舊建築之間以一條長形的玻璃帷幕通道連結，新建築可以透過滑動拉門進入其內部空間。

統一新舊建築的視覺元素

由厚實的灰色混凝土結構所建構而成的嶄新空間內，從外部連通道進入會看到一個與外觀截然不同氣氛的溫馨起居室，彷彿往下挖鑿的下沉式場域在對外的牆面築構了一道堅固的防線，建築師順著牆緣在平台上擺上了大型的綠色盆栽，除了作為阻隔內外空間的視覺屏障之外，也為屋內裝點出了幾許生意盎然，在木地板的相應襯托之下更淡化了混凝土建築的冷硬蒼白，沙發區則是絕佳的觀景位置，建築師表示：「在這個『洞穴』之內，我們可以悠閒的欣賞羅列在眼前的宏偉山景。」此外建築師也在建築上方的天花板插入了一條細長的天窗，讓自然光可以不受阻礙的滲透而入，掃除陰暗的沉悶視覺觀感。廚房與儲藏室被巧妙的安置在挖掘山壁之後所創造出的空間之內，鑲嵌於土壁中的木製廚櫃以及一個厚實的混凝土懸空檯面可充作料理檯，餐桌則被安排在與廚房對視的動線上，並與沙發區完美對齊。

除了延伸擴建於山壁之中的新建築之外，建築師也為原始農舍進行了一部分的內部整修，通往新臥室區的通道是一條略短的玻璃走廊，透明隔牆將周遭的自然景色納入眼底，也為步行移動之間增添了不少閒散樂趣，經過整修過的內部空間同樣運用了混凝土建材用來呼應一旁擴建的新建築，也與原本老建築的石砌素材區隔開來，一樓並架構了新的樑柱給予更為強力的結構支撐，地下室被規劃為開放式儲藏區與休息區，刻意外露的石牆也彰顯了新舊元素之間的交融，與上層四間臥室連接的黑色鋼木樓梯則是在不過於顯眼的狀態之下與周遭元素融為一體，經過整修之後的內部空間以混凝土天花板、木頭地板以及兩者交織的牆面營造出與石砌外觀完全不一樣的現代氛圍，新與舊之間再度以不一樣的語彙在此握手言和。

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