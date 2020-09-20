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以想像力吹製成型 絢麗的水晶宇宙

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Hermès

以想像力吹製成型 Saint-Louis

絢麗的水晶宇宙 Comètes

1767年，法王路易十四批准在16 世紀Müntzthal 玻璃工坊的原址上建造一家玻璃廠，並授予莊嚴高貴的名稱：Saint-Louis 聖路易皇家玻璃廠。15 年後，隨著水晶製作的工藝精進，工廠的名字也變更為Saint-Louis 聖路易皇家水晶玻璃廠。自此以後，Saint-Louis 聖路易成為了日常實用水晶的代名詞，包括燈具、餐具、裝飾品和家具等，它們全都由法國擁有「Meilleurs Ouvriers de France( 法蘭西最佳工匠)」稱號的頂級玻璃吹製工匠和切割工匠製作。這些工匠擁有極其豐富的知識和精湛的技術，通過一代又一代的傳承不斷積累和精進：水晶通過吹製、手工切割、手工雕刻，並以24K 金或鉑金手工裝飾，成就了 Saint-Louis 聖路易無可比擬的色彩與切割造詣。十多種色彩，無論是上色或層層套色，加上從鑽石單面切割到梨形、橄欖形、星形、繩索切割等紛繁多樣的切割方法，Saint-Louis 聖路易提供各種風格的優異創作。

法國孚日省森林深處，抬頭即是星辰滿布，為其贏得「小西伯利亞」美名。當地工匠從小聽著水晶的美麗神話長大，在代代相傳的水晶知識薰陶下，工匠的想像力盡情綻放，孕育出全新作品，這次，從藝匠手中誕生的是一顆顆晶瑩剔透的彗星─ Comète 系列。首先，熱工坊的吹玻大師仔細吹製出透明或雙層水晶的大小花瓶與餐桌擺飾；接著，冷工坊的三位切割藝匠將想像力發揮至淋漓盡致，在雙層彩色水晶中劃出一道清晰的恆星運行軌跡，串起珍珠切割而成的點點繁星，成為絢麗的水晶宇宙。每件作品皆擁有獨一無二的切割裝飾，讓人一窺 Saint-Louis 聖路易工匠的創作小宇宙。手藝精湛的切割工匠們雖然身處地球，但想法卻能無拘無束翱翔宇宙。他們就是最閃耀的彗星。

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