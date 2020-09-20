手感設計文藝復興 迷人雅致的空間進化陽光屋

【DECO雜誌】

攝影者-Anthony Richardson

資料暨圖片提供-Mani Architecture

澳洲

迷人雅致的空間進化陽光屋

住宅對人而言究竟是具有甚麼代表的意義呢？現代的住宅在各種材質、設計風格、科技機能的加持下，是否真能擊中人們內心對於美好居家生活環境的渴望呢？澳洲設計團隊Mani Architecture 取名自義大利文的「手」，望文生義，團隊對於設計作品中的展現，特別注重手感與工藝的呈現，同時也強調運用在地材料與資源，透過一座建築宅邸的形成，讓社區所有的人無形中共同參與，為城市烙印獨一無二的印記。

手感設計文藝復興

來自於墨爾本的設計團隊Mani Architecture，擅長透過不同的物件設計溝通下，激盪人們對於當代建築與生活之間的對話可能性，儘管現在科技進步神速，然而，人們日常居家生活所面臨的各式困難問題似乎並沒有減少，因此，如何透過設計、透過建築規劃、透過空間神社格局配置，甚至是藉由藝術品與家飾品的擺設烘托，讓一座居家空間能夠恰如其分地滿足屋主對於生活的渴求，成了所有品味生活家和室內設計師們必須面對的課題。強調喜愛與人溝通、喜歡在老建築、新成屋、中古屋之間不停地來回反覆創作，透過平易近人的設計手法為屋主實現天馬行空的各式創意，Mani Architecture 儘管小巧精緻，然而在澳洲的設計領域中卻迅速佔有一席之地。

所有人初見到這座宅邸時，最先吸引目光的無非是外觀的老磚牆，訴說著這棟建築既有的歷史典故，除此之外，這棟建築的使用者其實也就是澳洲設計團隊Mani Architecture 本身，因此，如何透過一座老建築的新生與增建改造，精準地傳遞出團隊訴求的手感工藝、在地社區凝聚力，更同時必須在建築既有的格局形式中，演化出屬於當代生活空間所需的各式機能需求。

魚鱗狀包覆的二層樓建築中，居住面積為90 餘坪，總共規劃了4 間臥室和開放式的廚房，當然，最引人矚目的即是充滿戲劇性破口的廚房落地玻璃開窗，串聯起戶外庭園之間的過渡流動性，讓人們在此歡聚用餐時不會感覺置身於屋內，反而透過大面積的四分之一拱形開口，讓人們輕易地和戶外的庭園之間產生連結，進而體驗半露天野餐的情趣，呼應Mani Architecture 設計團隊企圖將現代人的生活與自然再度串連的使命。

為稀鬆平常的日常生活添色

當所有人從正面馬路經過這棟One Mani 住宅時，馬上就會發出會心的微笑，設計師特別在對外的窗戶前，從牆壁延伸出可供休憩的小桌和座椅，同樣延續木作魚鱗立面的設計，再加上蜜蜂造型的郵筒，讓這座宅邸充滿著童話故事的趣味性，而這也是Mani Architecture 團隊希望每一座宅邸都能在第一眼就能夠帶給人們愉悅心情的創作，不再只是某些特定設計主義風格的呈現。

為了實踐當代建築的環保精神，在屋後與私人庭院連結的建築材料，大部分都是從其他工地的廢料中拾取回來再利用，老舊充滿歷史故事感的紅磚和鐵鑄的門窗框，透過物件的再利用與重生，再度發現任何物件均有其存在價值與意義。與其他傳統英式建築的長屋相同，這棟宅邸的縱深較長，因此社團對特別在側邊突出於建築立面，規畫了一座迷人的小型玻璃溫室，黑色的鐵件結構和明亮透明的玻璃材質，搭配室內的長型座椅和中島式桌面，無論是白天的陽光灑落，或者是夜晚在此享用豐盛的晚餐，甚至是失眠的夜到此欣賞星空、讀一本書、享用一杯熱茶，這座外凸的玻璃溫室成了全家人可以共享使用、也可以是私人秘密基地的最佳角落。

此外，這棟宅邸另一個令人著迷的設計即是，設計團隊在屋內的四間不同衛浴空間，均以不同的色彩磁磚重新裝飾，排列組合的粉色調、墨藍迪色調磁磚，不僅呼應了建築立面的魚鱗雪松木，同時也讓人在洗滌沐浴時感受溫潤自在的放鬆感，依照每一天不同的心情選擇不同的衛浴空間，讓生活因為空間的營造而變得更加多此多姿。