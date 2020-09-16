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機能與風格並進 入住北歐生活

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-歐德集團

Ideal Life

機能與風格並進 入住北歐生活

獨鍾於歐德系統傢俱所提供的整體服務，屋主將規劃新家的任務全然交付。從與設計師溝通、實際丈量、施作到完工，逐步打造夢想中的綠建材安全理想居家，對於負責此案的吳盈儀設計師來說，這是一個不負所托的任務。只見自然流暢的光線貫穿整體北歐風居家，具備彈性與可變性的多功能起居室，更成了設計焦點。歐德系統傢俱不僅提供收納系統櫃，更是居家風格與機能的創造者。從零開始，設計師與您共同創建獨特的空間屬性，完成夢想美居。

清朗流暢的空間線條

玄關、餐廳與客廳做一字型空間配置，利用收納櫃與電視牆的所在位置，將空間屬性加以區隔，創造公共區域視覺的延伸性，放大居室之感。原本室內規劃為三房二廳，為了拉長空間線條，歐德設計師打掉靠近客廳的房間隔間牆，改為推拉門設計，除了具有延伸視覺之感，讓室內更加通透明亮，並以架高木地板作區隔，界定為小孩遊戲室、書房與客房的多功能起居室，提供自由調配使用的可能性。為了打造每日生活所在的居家安全環境，屋主選用低甲醛無毒綠建材，降低新裝潢殘留物質對於健康的威脅。明亮雅致的室內整體設計，以淨白牆面與淺色木質紋路貫穿，透過家具、臥室牆面的薄荷跳色、造型燈具與自然光線，增添居室變化與性格。

系統櫃體納為風格一環

妥善規劃的系統家具，隱藏收納家中各式各樣的雜物，同時兼備展示櫃功能，更成為區隔空間最實用的利器。從玄關處一路延伸至電視牆的櫃體，利用高低不同的配置，創造居家簡潔風格。入門處規劃有方便穿鞋的椅座，緊接著為無把手設計的懸吊式櫃體，配備大量收納空間。電視牆下方的收納櫃以開放設計為主，用來放置各種視聽設備。電視牆壁燈則利用系統櫃插座延伸特性，特別使用不斷電系統施作，在未來停電的狀態下，公共區域也能保留緊急照明需求。銜接廚房靠牆面的櫃體，切割為上下櫃，中段留白空出一個完整的平台，作為餐桌的延伸。靠近廚房收納櫃採取開放式，放置各式家電用品，另一端位於玄關處的開口則採用封閉式設計，更增牆面整體感。多功能起居室在靠窗邊設置臥榻，提供座臥休憩所在，下方能收納各項物品，書桌與書櫃的開放式設計為未來預留各種使用的可能性。

光線明亮的主臥房配備大面衣櫃擁有完整收納，讓大片規劃的主牆面更見整體感。利用空間一隅作為女主人的化妝台，透空展示櫃能擺放心愛的收藏品，瓶瓶罐罐則隱藏於封閉櫃體中，創造潔淨美感。

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