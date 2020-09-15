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完美鋪述靜謐生活 溫馨北歐親子宅

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-碩果室內裝修設計有限公司

溫馨北歐親子宅

Beautifully Balanced

碩果室內設計

碩果室內裝修設計團隊擅長將人文生活的本質，串聯與環境共生、設計美學等意識，循著自然、通透特質，流轉於空間肌理上，也在材質與美學的極致落定中，閒淡定靜的挹注適當的人文能量，凝聚極致的優雅，著墨於空間的視覺美學之外，更包容視覺與心思的感知部分，再以一種隨性自在氣度，賦予隱身安住的大方尺度。

俐落線條 引述靜謐生活優雅

24年屋齡、40 坪、長形的室內空間，有著漏水、格局及採光不佳、露臺上的違建⋯等老屋問題待解決；「長年因工作關係，在國內外飛來飛去的屋主夫妻，希望藉由設計後的居宅空間，可以還原生活裡難得的靜雅⋯因此我們在設計上不做太多的修飾或材料的堆砌，透過材料與顏色的單純性、配合自然與人造光源依循漸進的設計，消弭長形屋況對於採光不佳的問題，以及實踐屋主對於未來生活希冀靜謐氛圍的理想。」碩果設計翁若榕設計總監說。

客、餐廳、廚房以開放方式設計，強調光影連貫、視覺通透，維持家人之間親暱的互動⋯，沙發後方主牆以礦物塗料打底，肌理線條、以及量體中性顏色，在在展現出優雅細膩的生活個性。

北歐風格 鋪述融洽親子生活

開放式吧台設計，為了連貫及延續餐、廚區的機能特質，同時又不失都會生活的時尚精神，於是櫥櫃量體以灰色調的顏色，展現絕對典雅細膩的北歐風格。戶外陽台更將原有的高爾夫球的設備拆除，還原露臺原始格局。翁若榕設計總監更提及於此案規劃上運用5 種以上的礦物塗料，「因為特殊塗料除了環保特性外，更具備無接縫、具肌理、會呼吸，可以直接覆蓋在任何表面！」

重視比例、顏色、材質彼此對等而分割的元素，讓空間不會顧此失彼，翁若榕設計總監透過環境與居者的生活習慣、個性需求衍生室內設計的創意發想與風格表現，透過顏色、家具，製造出空間絕對的溫度與時尚感，精準到仔細斟酌一面牆的配色、甚或一件擺飾的細緻層次由人文的概念出發，連貫互動通透有餘的空間性格。

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