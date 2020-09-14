讓居家自然呼吸吐納 破舊老車庫的重生

【DECO雜誌】

攝影者-Adam Gibson

資料暨圖片提供-Bijl Architecture

澳洲

讓居家自然呼吸吐納的設計精髓

Bannerman House

今年四月首度在美國紐約MOMA現代藝術博物館中舉辦個展的美國極簡主義藝術家Donald Judd，作品多以「無題」為概念展現他抽離物件外在形式，重新以幾何造型加以排列組合所呈現的創作。位於澳洲維多利亞省Bendigo 的這座住宅，從一座破舊的老車庫一點一滴添增居住的必要條件，設計團隊從Donald Judd 的藝術創作形式中擷取靈感，在既有的形體中添增了現代的機能性與美感，為屋主打造煥然一新的生活場域。

老宅新生的空間再詮釋

來自澳洲雪梨的建築設計團隊Bijl Architecture，對於建築充滿著使命與未來的前瞻性，因為坐落於澳洲大地的緣故，因此設計團隊的作品強調結合環境、建築和人之間三者的共存與依存互動，主張建築必須改善人們對於環境使用的舒適性和對於周遭地景的連接性，因此建築不僅僅只是這一輩所使用的環境場域，它更攸關著豢養下一代、影響下一代價值觀念的重要關鍵。因此Bijl Architecture 歷年來的創作也特別關注於公共建築和教育建築領域，同時，藉由不斷舉辦的講座分享會，將環保綠色建築、更生建築的理念推廣分享給更多人，企圖透過教育無遠弗屆的影響力，感染更多有志關注環境、建築與人類生活的有志之士。

這座宅邸的原址原本只是一座破舊的老車庫，早年維多利亞時期的風格，在1970 年代才被改做為住宅，然而，不符時代的生活需求和過於狹促的格局，讓這棟建築的使用性上再再顯得不足與困難。一位從事音樂教育和指揮的品味愛家人，有一天經過這個區域時發現了這座被遺忘的建築，從他獨特的慧眼中發現這座建築的無限可能性與潛力，於是他特別委請了Bijl Architecture 建築團隊重新為這棟建築診脈，除了將既有的車庫重新規劃定義之外，也希望能在空間中擺放一座三角鋼琴，讓他可以在此練琴、教琴、分享音樂，期盼透過老建築的在造過程與新生，讓這棟建築與將來的居住體驗，都能夠有煥然一新的魅力。

建築團隊仔細地分析既有建築的形式、安全性、機能性之後，決定從極簡主義畫家Donald Judd 的藝術主張中，重新為這棟建築注入新的生命力。考量到基地原本的限制，藉由重新包裝舊建築與增建的形式，平衡整體住宅建築的連貫性，不僅讓生活的重心獲得聚焦式的凝聚姓，同時也讓新與舊之間的場域獲得穩定的平衡性。同時，設計團隊也巧妙地透過砂岩材質的變化，降低了傳統與現代建築的絕對分割性，藉由微妙的漸層過度手法，讓屋主居住時完全感受不到這是新舊兩座建築的結合體。

材質與格局的環保物理性設計

為了將澳洲大陸最引以為傲的自然光源引入室內，設計團隊特別保留且打造了許多大型的落地開窗與門，從玄關、客廳一直到開放式的廚房，柔和的光線在建築師刻意選用的砂岩牆壁上，自然地投射出紋理線條圖騰，在溫潤的木炭色調相襯下，自然地烘托出整體一致性的雅致氛圍。全新的玄關入口特別設計了一扇顯眼的天窗，讓一進門時就能充分感受陽光的溫暖，同時分隔了通往琴房、主臥和樓梯之間的舊馬車拱門，垂直的線條與水平的延展之間獲得巧妙的平衡，同時在新與舊之間的格局區分上，也透過原本既有老建築的形式重新加以再詮釋，保留了天花板和明晰的框架，在簡單的平面中創建出公共區域和私人生活之間的完美分界。

為了讓新建築更加符合現代環保的需求，設計團隊在新的地板中加入了蓄熱的機能性，因此在Bendigo嚴寒的冬天中無須全部緊閉門窗，依然可以打開部分門窗讓空間自然進行物理性的交換氣功能，透過照明和蓄熱的設計，再加上雙層玻璃的的相互搭配下，讓冬天的室內也能自然保暖蓄熱。

在重新形塑了這座建築之後，不僅讓老舊被城市所遺忘的空間能夠獲得再利用的可能性，同時，藉由現代化的材質、格局、形式加持下，賦予老建築全新的新生契機，更為入住的屋主實現理想居家生活環境的夢想願望，在未來10 年、50 年之間，不僅僅只是為了當下屋主生活需求所打造，更為下一代傳承的生活空間預想了舒適安全的傳承展望。