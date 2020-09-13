典型倫敦排屋設計 氣韻流嬗敞亮居家

【DECO雜誌】

攝影者-Nicholas Worley

資料暨圖片提供-Applied Studio

英國

氣韻流嬗敞亮居家

Hackney House 是典型的倫敦排屋設計，夾在同系列狹小又細長的建築屋宅中段，內部空間格局狹窄、動線凌亂且因為不良的採光問題連白日也顯得陰暗，總部位於倫敦的建築與室內設計工作室Applied Studio在屋主，一對年輕夫妻的委託之下進行了延伸擴建的改造工程，藉由前後串連的流暢動線以及擴增後嶄新的生活空間，創造出一種更符合現代生活，明亮且開放的清新氣息。

玻璃帷幕引光入室

Hackney House 的屋主是一對年輕夫妻，他們在多年前買下位於倫敦東部哈克尼區（Hackney）這棟屋宅，卻因為工作的關係一直居住在歐洲內陸，後來回到倫敦，實際入住之後發現之前買下的這棟屋宅顯然跟他們心目中的夢想家園相差甚遠，建築內陰暗窄小的房間與不合常理的動線讓他們的移居生活受到阻礙，因此委託Applied Studio 的設計團隊進行大刀闊斧的改建，讓屋內採光格局以及動線能夠更符合他們的生活需要，以求能長久居住在此區，「屋主喜歡Hackney 這一區周邊的生活環境，而且離百老匯市集（Broadway Market）很近很方便，所以他們不想搬家，只能透過房屋改建改善居住問題。」Applied Studio 的負責人Patrick Abrams 說明道。

礙於當地建築法規的限制，無法從建築正面進行結構上的更動，設計團隊只能選擇從房屋後側擴展空間，以容納一個開放式廚房以及用餐區。新的擴建區域有一半以上是屬於廚房烹飪區，搭配有深黑色的木製儲櫃以及人字形地板，花崗岩地磚與用餐區的木地板剛好成為一個中線分隔出兩個不同的生活機能，不須隔間即能一目瞭然兩者界線，設計團隊解釋道：「屋主希望空間背景與功能元素之間能有鮮明的對比，所以我們引入了自然元素來界定兩者。」淺灰色的大理石則被運用於廚櫃料裡台、牆面層架以及踢腳板，也作為視覺上的一個過渡介質，讓深黑色櫥櫃的存在感不置於過於沉重，而用餐區上方的玻璃天窗則是將大量日光引入，不僅淡化了黑色背景，更讓屋內空間一掃陰霾，讓屋主可以在充滿陽光的明亮環境中享受美食，讓心情更加愉悅自在。

內部空間動線的優化改造

幾乎佔滿了半個牆面的玻璃平開門將動線從擴建的廚房用餐區牽引到戶外，設計團隊在庭院後段中也額外創造一個木造結構，包括了一個小的休憩區、淋浴間跟桑拿室，這個木造小屋同樣也使用了黑色外牆與木製牆面，與廚房區的視覺元素相互呼應，連成一氣，迷你的小空間彷彿隱藏在盎然綠意中的喘息之地，讓屋主在享受桑拿浴的時候可以被自然景色包圍，徹底放鬆疲憊的身心。

除了延伸擴建的烹飪用餐區以及戶外庭院桑拿小屋，Applied Studio 的設計團隊也對有點歷史年代的主建築進行了內部空間改造，一樓入口的玄關通道緊鄰著隔牆的書房辦公區，為於正中央的客廳匯流了兩條動線並結由兩個出入口連接新的生活區域，兩個出入通道除了可以藉由用餐區上方的玻璃天窗為客廳引入更多光源之外，在書房活動的人在一道玻璃門的隔絕之下，也不會因為通道區的走動而受到干擾，自成一個安逸寧靜的小天地。

重新翻修過後的樓梯上方是極具視覺張力的無框天窗，如同用餐區上方的天窗一樣，為新的鍍鋅斜面屋頂提供了兩倍的高度空間。主臥室內的大面積玻璃窗可為屋主提供廣闊的視野，大理石包覆的連接浴室也可從淋浴間的無框天窗中受益，自然投射而入的大量光線解決了陰暗與潮濕的問題，黑色的淋浴蓮蓬頭和水龍頭也為中性色調的浴室點綴了幾許重點，也隱約帶出簡約的現代風格；主臥室的黑色衣櫃與廚房的黑色廚櫃紋理如出一轍，搭配同樣的木頭人字形地板，強化了各空間的元素連結，也藉由色彩與色材統一了風格。