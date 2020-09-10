徜徉城市節奏與田園步調 盎然綠意藝術宅

【DECO雜誌】

攝影者-Serena Eller Vainicher

資料暨圖片提供-Alvisi Kirimoto

義大利

徜徉城市節奏與田園步調

距離羅馬市中心的當代地標建築，如建築大師Renzo Piano的音樂公園禮堂（Auditorium Parco della Musica）以及Zaha Hadid 的國立二十一世紀藝術博物館（MAXXI Museum）只有幾分鐘的路程，Casa C 絕佳的地理位置無庸置疑，而其錨定於一座山丘之上，即使位於市中心鬧區也很難得的能夠被盎然綠意所包圍，並以凜然的姿態俯瞰Inviolatella Borghese park，且在經過義大利建築事務所Alvisi Kirimoto 的園地重建改造之後，Casa C 更以全新的樣貌屋主帶來饒富趣味的城市田園生活。

外在環境與內部功能兼具

對屋主來說，改建工程最重要的是要將房屋與景觀完美融合，並擁有明亮的環境以及與戶外空間的緊密聯繫，他們希望居住在這裡可以輕鬆的享受大自然卻又不會失去居住在城市時的活力與積極度；而在生活機能上，這棟溫馨且充滿開放姿態的屋宅主要是為了能與朋友一起度過歡樂時光，並且也將男主人的工作室「Antonella of Opificio Lauchli」納入空間之內，屋主主要活躍於手工領域，專精於製作客製化家具、室內裝飾品以及古董家具的改造。

負責戶外景觀與室內設計的Alvisi Kirimoto，設計師保留了原本農舍的外觀輪廓，並力求其與分布在三層樓中的當代室內風格保持平衡，並希望充分利用天花板的高度以及限制隔間牆壁的數量，來達到放大空間視覺與以及創造出流暢自由動線的效果，「我們將空間劃分為三個層次，每個層次都在所謂的『天空』上工作，以嵌入三種不同的視覺體驗：在一樓，我們使用白色和混凝土，二樓選用的則是明亮的黃色系，最後在頂層我們則是留下了裸露的木質結構，而在上下不同的建築層面中一直持續不斷在視覺中出現的元素就是樓梯，樓梯為一體成形的設計，由鋼板網製成，使光線可以通過反射和陰影進行戲劇性的變化。我們希望完整表達出這房子就像屋主一樣，有著令人驚嘆的搖滾靈魂。這是一個平衡而又充滿動感的空間，使用的元素以及飾面在其中變化，將情感從視覺體驗擴展到觸覺維度。」Alvisi Kirimoto 的聯合創始人Junko Kirimoto 如此說道。

穿梭在不同樓層的視覺體驗

一樓被規劃為一個非正式的起居空間，擁有兩個大小不同的沙發休憩區，特別訂製的天然木與黑色鐵架書櫃將一個沙發休憩區與其他機能場域巧妙的區隔開來，書架除了具有展示收納的功能，在視覺上也不會完全阻隔，依然保有穿透性，而特別開鑿的觀景窗也讓休憩區成為絕佳的VIP 座位，可以悠閒欣賞窗外的綠意景致；空間的另一區塊則是用餐區以及被大片不銹鋼框玻璃門所區隔開來的廚房，黑色中島成為廚房最具存在感的視覺焦點。站在中央位置觀看，造型剛冷卻不失藝術氣息的黑色樓梯佔據了空間中的主導地位，完全由天然鋼製成的樓梯經由梯板下方的細長支撐架以及單層鏤空金屬板構成台階及扶手板，建築師刻意將樓梯周邊淨空，讓具有輕盈視覺質感的樓梯彷彿雕刻藝術品一樣，在空間中自成一格。

二樓空間選擇了與一樓相同的色調與材質飾面，該樓層是特別為孩童設計的，黃色的天花板加強了此樓層的色彩特徵，沿著帶有可以俯瞰樓梯的景觀露台的廊道往其他空間延伸，分別設置了一個浴間跟四間臥室，這是特別為屋主夫妻的未來規劃預留的空間，從書架、書桌、黑板牆... 等特別訂製的設計家具，還有寬敞的學習區，都為之後的育兒計畫作了完善的準備；最上層的頂樓則是屋主可以跟朋友一同歡聚的交誼場所，灰色微水泥地板與帶有木桁架和裸露瓷磚的傾斜屋頂形成鮮明對比，多樣化的家具擺設也為空間增添了幾許變化。另外值得一提的是，建築師特別在一樓廚房外的戶外設置了兼具用餐與休憩的場所，英式風格庭院與綠色草坪外還設置了蔬菜的種植區，並將遠方的城市景觀也納入視覺景致之中，而這樣的設計正可以體現建築師的設計理念，將城市節奏與田園生活完美融合，讓屋主得以輕鬆享有不快不慢的日常生活感。