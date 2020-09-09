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活力青春的城市新氛圍 V-PLAZA悠活廣場

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

攝影者-Norbert Tukaj

資料暨圖片提供-3deluxe

立陶宛

創新城市 悠活廣場

V-PLAZA Urban Development

考那斯（Kaunas）是立陶宛的第二大城市和舊首都（1922 年–1940 年），為了擺脫舊蘇聯時期陰暗沉悶的城市印象，許多公共建設或是建築在放眼未來的前提之下，紛紛改建以期更符合一個先端城市的樣貌，如這個由德國建築實踐工作室3deluxe 所操刀的廣場整修項目，將原本的舊建築群以嶄新明亮的現代建築取代，另外並建造了一個融合了滑板場、遊戲區以及休憩場所的市民廣場，在一旁流水造景、咖啡廳以及餐廳的烘襯之下，呈現出一個充滿活力與青春氣息的城市新氛圍。

擺脫舊時桎梏的現代樣貌

早在2016年，3deluxe 的設計團隊就開始對V-PLAZA 的中央廣場及其東側的建築物進行了全面改建，這項改建包含了三棟新建築的建造、兩處翻新工程以及一個在整個廣場下方延伸的地下車庫。藉由整合這些新舊建築物以及周邊廣場區域環境，設計團隊以優異的設計手法創造出一篇令人欣喜的城市交響樂章，將考那斯在不同時代建造的建築物以嶄新的樣貌詮釋，如靠近街區的新建築物是對立陶宛裝飾藝術文化遺產的致敬，細長的白色外牆憑藉其圓弧的優雅輪廓、幾何形狀的玻璃面板，簡潔流暢的造型在城市的一角創造出迷人的風采。設計團隊所要表達的是不須刻意隱瞞新舊建築文化的融合交匯，而是要刻意彰顯新建築是如何受到舊建築的啟發。

新建的中央街區反映了該城市的包浩斯傳統，並與現代化的建築形成了鮮明的聯繫，從而體現了1960 年代初的國際風格，整體建築立面的重新設計汲取了本世紀中葉的波羅的海簡約美學，並具有明顯的立體派設計詞彙和清晰俐落的線條。五座或新或經過改建融合的建築物之間，採用白色外牆立面統一風格，並使所有建築物可以合併為一個聚落單元，經過整建的建築內部格局也同樣強調了連接的想法，因為所有建築物的內部動線都可以連通貫穿，寬敞的大廳、中庭以及開放式工作區就像一個公共分享空間，商店、咖啡館以及飯店的進駐更活絡了人群互動的氣氛。

創造更具活力的城市光景

建築群落旁具有歷史性的廣場也進行了一番改造工程，3deluxe 的設計團隊構思了兩個設計層別，將整個廣場表面由線條刻劃出肉眼可見的網格空間：一個層面是直線性質的，以視覺景觀及動線走向為考慮的重點，另一個設計層面則是有機流動性質的，藉此反映出行人的自然流向，這樣的結構設計不僅會產生通路，更會自然形成個別機能的人工「島嶼」，這些島嶼藉由不同的社交模式以及使用者活動活躍起來，比方說有用來享受日光浴的綠色草坪、滑板公園、噴泉設施以及讓路人可以悠閒互動的社交休憩場所，這些場所匯聚起來就形成一種類似景觀造景的佈置，包括連接各區的通道、交錯擺放的座椅和高低台階，以及緩坡上的綠色植物與水景，並藉此解決廣場的高低落差，這些連通通道與廣場平台所使用到的建材包括了花崗岩、木材以及白色模壓混凝土，在視覺上創造出一種和諧且明亮的氛圍，植物則使用當地的植物種類，有松樹、樺樹、防蟲草以及灌木…等做為綠化概念的基礎。

人造溪流蜿蜒穿過帶有木造平台島嶼的有機混凝土景觀，吸引遊客流連忘返，而互動的噴泉裝置則為廣場上寬敞，平坦的開放空間增添了活力，也可用於舉辦活動，節日祭典與假日市集。資助廣場改造的人是一個對滑板運動充滿熱情的滑板好手，他想為滑板愛好者在這座城市提供一個新的聚會地點，因此廣場的大部分通道也被設計成對滑板愛好者友好的平滑動線，為此還特別聘請了滑板公園建設專家來幫助3deluxe 設計團隊實現開發讓滑板使用者更具挑戰性的坡道與設施。以此廣場建設為基礎，日後可以加入更多的移動設施以因應不同的活動需求，讓市民之間的互動更為活絡，並創造更多新的工作機會以提升市民的生活品質，讓城市以更為正向且充滿希望的步伐向未來邁進。

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