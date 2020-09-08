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落實設計與藝術並列的生活美學 俐落大理石現代宅

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-歐德集團

落實設計與藝術並列的生活美學

建築大師萊特形容自己的建築是「堅持、創造、依照人的本性及環境」，他更主張：「房子不是博物館，而是給人住的，不是光好看就夠了。」

歐德系統傢俱謝美香設計師也強調「空間規劃是經由非過度的設計語彙，讓居住環境能夠保有生活溫度，同時保有適當的自由。」

玄關地坪以霧面具特殊紋理磁磚規劃落塵區，立面配置木質調性的溫潤印象，聯袂引述樸質、自在的居家風格。右側以隱藏門開口設計規劃通往視聽室動線，維持立面造型的協調感受。另一側設計鞋櫃結合空氣魚缸，將濾水系統相關管線，完美隱匿於系統傢俱中，讓魚缸與櫃體形塑出宛若裝置藝術般的視覺感受。

客廳區以大理石天然紋理建構主牆背景，與較深色櫃體設計，演繹出俐落的層次美學。以實木皮包覆電視牆上方的結構梁體，延續餐廳天花與壁面，挹注自然調性、溫潤樸質外，更有效拉闊客廳區的主牆印象，建立大器、開闊旨趣。

客製化的餐桌設計，以整片系統板材訂製而成，具實用耐刮耐磨特性，與空間相呼應、別具風格特色。

主臥透過系統傢俱設計，將櫃體與壁面切齊，弱化床頭上方梁柱給予的壓迫感受，衣櫃透過隱藏式開口的設計，規劃衛浴空間，維持櫃體立面造型所給予的和諧與俐落感。

大兒子房設計，謝美香設計師於窗下書桌旁規劃臥榻區，讓喜愛飛機的兒子可以遠眺窗外飛機起落美景外，也可以在此閱讀小憩。床頭設計採用書櫃兼具展示櫃機能，強調系統傢俱的多元性。

小兒子房於床頭設計衍生：床頭櫃、書桌、衣櫃等機能，設計上採北歐風格，強調自然、健康、環保的生活特色，相繼鋪排出空間延續性的概念，講究比例協調與平衡和諧，建構出私密空間配置最重要的核心意義。歐德設計團隊以獨特性、專屬性為要求，從居住者的角度洞悉空間的特質與個性，透過軟件或家具或飾品之外的創意，再循發揮的機制，藉由媒材的混搭創意，形塑成立面、線條、介質等造型，以不同視角衍生出框景效果，讓彼此產生對稱或反差的關係，建立了豐富的視域層次，形成藝術美學的最佳代言。

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