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當代美感奢享體驗 賽車迷的夢想飯店

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Katharine Pooley

當代美感奢享體驗

Cachet Boutique Shaoxing

紹興凱世精品酒店離紹興火車站和蕭山國際機場分別為30 分鐘和50 分鐘車程，除了提供一系列優質餐飲體驗之外，並設置有一間水療中心，以及最先進的健身中心。最特別的是，飯店還擁有一個賽車場，有多種賽道可供付費體驗，並提供專業駐地賽車教練現場指導，無論是追求精彩刺激的人士、賽車迷、還是尋求獨特下榻體驗的賓客，這家飯店都能提供恰如其分的服務。

英國室內設計師Katharine Pooley 為紹興凱世精品酒店提供了整體的空間規劃、設計、家具和照明方案。設計細節中處處體現飯店賽車場的優越位置，營造出一種獨特的情境式體驗。流暢簡潔的設計將未來主義建築和前衛科技融合。Katharine Pooley 選用奢華跑車設計中常見的頂級奢華材料和紡織品，配以瑰麗的細節裝飾，打造出令人耳目一新的精品飯店，洋溢著一種獨特的活力和當代風格美感。創新的設計方案與Ridge & Partners 構思的摩登前衛風格建築相輔相成，呈現歐式旅館的現代奢享體驗、舒適度與優雅氛圍。

飯店一共52 間的房間包括尚麗套房、風尚套房和頂層套房等，內飾採用當地物料進行裝潢，如高品質壓花皮革和一系列線條流暢的工程金屬，令人聯想到豪華汽車。房間還飾以精緻的大理石飾面、呈現金屬光澤的樹脂材料，以及華麗布藝。設計師表示：「 這個設計理念的獨特之處在於我們必須呈現出一些抽象概念，如空氣動力學，以及與奢華轎車和高性能跑車並駕齊驅、急速馳騁之感。我們很高興飯店別致創新的設計能夠獲得由國際酒店及地產大獎主辦的『全球最佳200 間客房以下酒店』獎項的肯定。」

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