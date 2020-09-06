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英倫風情的瑰麗典雅 香港個性化酒店

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Harilela Hotels Ltd

英倫風情的瑰麗典雅

香港。The Hari Hong Kong

British Style

夏利里拉酒店有限公司（Harilela Hotels Ltd）宣佈The Hari Hong Kong 將於2020 年冬季正式開業。The Hari Hong Kong 將連接繁華的銅鑼灣與創意洋溢的灣仔地區，為該社區注入現代奢華與活力，目標成為香港傳統酒店品牌的最新一員。獨立酒店品牌The Hari 的獨有魅力與熱情細心的待客理念，源自於夏利里拉酒店有限公司董事長兼行政總裁夏雅朗博士（Dr. Aron Harilela）。擁有逾40 年投資及管理酒店物業經驗，Harilela 糅合了集團的款待理念及他的個人氣質，創立這個個性化的酒店品牌。

酒店設有210 間客房，當中包括三間位於頂樓的特色套房，由享負盛名的倫敦室內建築設計公司Tara Bernerd &Partners 創辦人Tara Bernerd 親自操刀，以細膩的配搭把層次豐富的設計展現出來。Bernerd 與Harilela 合作多年，早於2009 年已首次攜手打造The Hari London。在他們充滿默契的緊密合作下，Bernerd 為The Hari 勾畫出別具一格的設計，並以Harilela 的豐富人生閱歷為創作靈感，大膽運用不同元素的材料，透過酒店設計完美體現Harilela在Bernerd 眼中的風度及氣質。

The Hari Hong Kong 不單是理想旅宿，更將成為社區大眾的聚腳點。酒店別具個性的社交空間，包括大廳酒廊、日式餐廳及露天酒吧Zoku，以及義大利餐廳Lucciola。名為Zoku 的日式餐廳，分成設有對角廂座的正式用餐區、酒廊座位以及露天酒吧等多個區域。與此同時，餐廳的粉紅色色調與卡其色的天鵝絨軟墊長椅、皮革、花紋布料和雕塑傢俬互相襯托，相得益彰；輕鬆雅緻的義大利餐廳Lucciola 將體現義大利的舒適用餐氛圍，以琥珀色和綠色的大膽色調為主調，木襯板拼砌的牆壁與由塔德拉克特拋光石灰打造的一道長廊形成了鮮明的對比，為空間注入戲劇性的美感。

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