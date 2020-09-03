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想像力激發創意靈感 建築大師的遊戲家具哲學

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-UNStudio

想像力激發創意靈感

建築大師的遊戲家具哲學

Creative Inspiration

國際知名的荷蘭建築事務所UNStudio 的創辦人兼首席建築師Ben van Berkel，近來為義大利居家用品品牌Alessi 設計了一個新的兒童系列座椅和餐具。新系列兒童用品包含一個有趣的多功能座椅「Doraff」、一套不鏽鋼餐具及一套由樹脂與竹子合成的防摔環保系列餐具。Ben van Berkel說到：「設計是幫助孩子在安全玩樂的同時探索世界的理想工具。為兒童構思產品是與成人不同的思考模式，會有更有趣的想法開始浮現在腦海裡。你會開始用孩子的思維來展開設計構想：孩子如何感覺物體、形狀、紋理和色彩？產品該如何激發孩子的想像力？或者如何改進設計以激發遊戲的樂趣，鼓勵孩子的學習力和創造力？」

「Doraff」是一款新型的遊戲式家具，將狗狗和長頸鹿的形狀融合在一起，是專為兒童打造的一個多功能物品。Doraff 既可以是桌子、椅子、躺椅，又可以是幫助取得高處物品的幫手，同時還可以激發孩子在遊戲中的想像力，孩子們可以想像他們正在騎著長頸鹿或正在與狗狗一起玩耍，亦或是他們可以輕鬆翻轉輕巧的座椅，使用大小不同的表面來玩遊戲、讀書、吃飯或只是爬上去。Ben van Berkel 說明：「我一直很喜歡孩子們感覺和探索周圍世界趣味的方式；他們如何使想像力超越理性的思考界線，如何使這種想像力從邏輯上得到解放，如何使最富有創造力和最奇妙的非理性想法和觀念得以實現，這都受到無數好奇心的驅使，而當孩子們試圖瞭解他們想像力的盡頭在哪裡，就是他們的『成人世界』開始之時。」讓兒童模仿成人使用與大人相同的不鏽鋼「Giro 兒童餐具系列」以及色彩鮮明的環保餐具「Tableware 系列」也是在此充滿樂趣且兼具安全的設計理念下所誕生的創意產品，讓孩子能在安心的守護之下激發更多想像力與創造力。

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