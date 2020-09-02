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量身訂製個性化需求 皮革工藝奢華品味

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Berluti

量身訂製個性化需求

皮革工藝奢華品味

Particular Customized

法國精品品牌Berluti 的歷史可以回溯至1895 年的巴黎，經由四代家族成員經營。2005 年品牌推出高級皮具精品，隨後在2011 年，首次推出完整的成衣系列，並於巴黎Sèvres 大街專門店和Marbeuf 大街專門店提供精湛成衣及鞋履訂製服務。為了給每一位顧客打造獨一無二的優雅體驗，Berluti 提供一種特別訂製的服務。通過此項服務，顧客可以選擇一款產品，指定自己心儀的顏色或材質，或是更多的細節來滿足個性化需求：內襯、鞋底、色澤、刺青等。特別訂製服務體現了 Berluti 顧客至上精神，從鞋履皮具、休閒娛樂的足球桌檯、居家生活的俱樂部扶手椅，亦或是收藏雅趣的雪茄盒，皆能依照獨特喜好進行專屬訂製，賦予男士奢華品味更深層的魅力。

不僅在日常衣著上，Berluti 紳士們也注重生活品味，為一系列奢華的家居遊戲及收藏雅趣組合精心獻上客製化服務，讓紳士們享受家中的獨有時光。如在品牌專門店中提供客人休憩使用的沙發也能配合訂製服務，客人可以自由選用不同的面料與Patina 古法染色等創造專屬其自身的獨特沙發，在椅背及扶手正前方位置亦提供Scritto 圖紋樣式及鱷魚皮材質做組合搭配。此外，還可根據個人喜好熱壓印首字母縮寫於椅背正下方位置。

Berluti 也與具有60 多年專業生產球檯經驗的Bonzini 攜手合作，創作了型格十足的足球檯。這些球檯以Berluti 標誌性的Venezia 皮革覆蓋表面，包括球檯飾邊和檯腳，並確保每項工序都在法國人手製作，每件製成品活活是奢華的藝術品，同時也是好友相聚投入運動之夜的完美遊戲。客人可揀選一系列不同色彩皮革色調配搭，由藍至綠、黃與紫，及至經典的色調如煙草對比色和Saint-Emillion 酒紅色等，讓整體設計完成品更具個人特色與風格。

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