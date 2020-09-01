簡約黑白與木質色調 寫意生活藏書之家

【DECO雜誌】

攝影者-imagen subliminal

資料暨圖片提供-Zooco Estudio

Multifunctional 6House

寫意生活 藏書之家

西班牙

6House 這棟獨立式住宅座落於西班牙馬德里西北部的一個社區中，原本的老舊格局已不敷現代生活的機能使用，為了更符合現任屋主的居住需求，設計工作室Zooco Estudio 將內部空間全部翻新改造，隔間佈局也重新規劃，並以簡約黑白與木質色調為空間主軸，營造出一個明亮輕盈又充滿摩登時尚感的居家場域，而大量的藏書展示與藝術擺飾也為空間內部增添了一絲不落於俗套的文藝氣息。

兼具收納與展示的機能空間

6House 雖為獨棟式住宅，但總樓層面積並不大，所以如何在有限的坪數之內規劃出一個能滿足各類生活需求的全機能空間，是設計團隊面臨的第一個挑戰，再加上屋主雖然為單身獨居，但其所收藏的大量書籍、黑膠唱片、裝飾擺件…等也需要空間收納或是展示陳列，在幾經思量並與屋主密切溝通過後，設計團隊決定在隔間上進行了大膽的佈局，將屋子的一部分生活區域採用兩倍的高度挑高，讓原本上方樓層空間也成為客廳的一部分，並統一在牆面施作整面積的展示層架，由一樓延伸至二樓，屋主的書籍及藝術收藏皆可完全儲放並陳列於層架上，除了可以達到收納功能之外，更美化了單調的牆面，休憩區與用餐區也被書牆所包圍，創造出可能讓屋主沉浸於嗜好收藏中的娛樂休閒場所。

而其他的生活場域，設計團隊則是使用扭轉折疊的手法創造出更多的空間，廚房做為兩者之間的居中樞紐，以白色與木頭儲櫃的搭配營造出簡潔明亮感，廚房旁邊牆面的單門出入口，也適度地引入自然光，驅散了小坪數空間的陰暗感，而另一側的樓梯則運用彎折的優雅造型，連接了地下室到二樓不同樓層之間的通道；二樓有一部份規劃為走道，並與一樓挑空設計融為一體，白色的大面積條狀格板除了做為裝飾之用，賦與白色牆面更具層次的視覺變化之外，也遮擋了浴室與臥室等比較隱私的所在，巧妙地區隔出不同機能的生活空間。