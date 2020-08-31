漫天荒野撒沙哈拉沙漠 佇立著純白色方塊寓言

【DECO雜誌】

攝影者-João Morgado

資料暨圖片提供-AAP Associated Architects Partnership

科威特

荒漠中的白色方塊寓言

White Story

宛如三毛筆下的漫天荒野中的撒沙哈拉沙漠，搖曳著清脆銅鈴聲響的駱駝踩著緩慢的步伐，在荒漠中烙印下深深淺淺的足跡。這座位於科威特南部沙巴Alahmed Alsabah的濱海城市，為創建出更多元的土地使用，運用現代科技將海洋導入沙漠中，規劃了棋盤狀的運河穿梭其中，讓這五座別墅住宅定錨在臨海之灣，在靄靄的沙漠暮色中，倒映出遊牧民族的無邊浪漫。

改變地表樣貌的意志展現

由科威特和葡萄牙建築師共組的設計團隊AAP Associated Architects Partnership，橫跨了歐洲與中東之間的建築語彙，藉由文化衝擊的相互對話中，以設計找出彼此共通的語言，在過往成功的設計案例中，總是可以見到歐洲與中東兩大文明於當代設計的溝通協調之中，找出最大的公約數，賦予現代建築的新觀點，創造出當代生活空間嶄新的可能性，同時也為不同的設計案例注入跨文化的美學高度。

位於中東波斯灣西北方的科威特濱海度假城市Al Khiran，可說是近年來科威特發展最為迅速的重點城市之一，為了讓瀕臨波斯灣的優勢發揮到最極致，同時也轉化沙漠地區缺水旱象的問題，環境工程團隊特別在城中開鑿了深入內陸的蜿蜒運河，透過海水與運河交錯的型式，搭配海灣天然的季風吹拂下，不僅改變了地表的樣貌，同時也讓過往無法居住的地區搖身一變成為高級住宅區。而這座名為Areia 的白色方塊住宅聚落，即是坐落運河重劃區中的新興建築量體，洗鍊簡潔的白色方塊造型呼應著沙漠地區，被季節風吹拂所形成的層次凹折痕跡，在曲線與直角方塊之間的對話關係中，體現人為建築與自然力量彼此之間的協調旋律。而這五座看似單純的白色方塊建築立面中，其實隱藏著AAP Associated Architects Partnership 考量對應中東地區大量日照的特性，巧妙地藉由建築與日照角度所產生的光影變化，透過物理性的設計巧思創造出室內遮陽的律動感，在合宜的自然光與鏤空的露臺變化設計層次中，讓建築物本身自然地發揮綠能與節能的節奏性，每日隨著日照光影的時間流轉中，勾勒出建築獨樹一格的立體感，同時也於室內空間的光與影的遊戲中，綻放迷人的深遂風景。

虛實留白的光影空間感

初見這五座度假別墅時，最直接的感受莫過於精準幾何方塊的白色立面外觀，設計團隊大膽跳脫了科威特當地傳統建築形式，以抽象幾何的立體模組方塊，構築出建築獨一無二的識別性；宛如積木般的堆疊形式中，巧妙地借用虛與實之間的建構手法，在私人的內部空間中以鏤空的留白引入天然光源，同時又在外部的封閉式立面中，巧妙地穿插當地伊斯蘭信仰的幾何小型鏤空開窗，一方面讓氣息自然流通，另一方面也達到遮陽與引光的雙重效果。為展現新興重劃區內高級度假別墅的尊榮感，設計團隊為每一座生活宅邸特別設計了私人泳池，不僅舒緩了沙漠地區缺水的旱象，同時也讓運河的河景和私人泳池彼此相互對話，讓戶外的公共空間與私領域的連結更為緊密。

一走入室內場域，一股悠然放鬆的度假氛圍馬上映入眼簾，設計團隊AAP Associated Architects Partnership 表示：「現代人的生活節奏緊張忙碌，回到家之後更加渴望能夠體驗放鬆度假的舒壓感，在Areia 的生活別墅中，我們刻意降低了過多的繁複裝飾性，儘量將空間的留白想像力留給屋主，因此，無論是建築本體或者是室內空間的裝飾規劃手法上，都儘可能地運用抽象幾何的形式，提供屋主無限的想像力，同時也降低過多裝飾性的壓力感。材質上我們大量選用了天然的材質，垂墜感的麻質織品、手工藤編的座椅，大型的舒適沙發，白色系列的牆面和天然清水模混凝土的結構樑柱，都是我們企圖透過設計手法降低人為設計干擾的方式之一。此外，儘管是在高溫沙漠地帶，但是我們依然採用大面積開窗的形式，一方面為屋主迎入戶外運河的天然美景，另一方面也透過自然光源的層次變化，降低人為照明的資源浪費，更進一步透過光影的流轉映照中，與室內的格局形式、家具物件巧妙的形成立體光影的層次遞迭趣味。」