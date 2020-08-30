快訊

開放美豬 謝龍介爆料來台美衛部長就是瘦肉精老闆

9月起機場改驗唾液 指揮中心：不影響防疫安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

溫暖人心文字力量 全球日常書寫串連活動

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Montblanc Taiwan

溫暖人心文字力量

全球日常書寫串連活動

Inspire Writing

全球因疫情緣故，讓人們的生活和日常習慣帶來巨大的變化，待在家裡的人們開始找出各種方法暫時擺脫目前的處境或是以創意的方式表達自我。「書寫」是許多人尋求自我表達的一種方式，它不僅是創造力的載體，同時也是極具意義且可相互聯繫的個人化方式。

繼5 月中發起「#ToThoseOutside」活動，Montblanc 將北美地區精品專賣店的窗戶變成留言板，透過書寫的力量表達對抗疫英雄們的感謝；作為一個讚揚書寫與創造力的品牌，Montblanc 推出#InspireWriting 全球活動，邀請人們以各種形式的書寫來表達自我。自6 月初開始，書寫愛好者可以參與一項由Montblanc Mark Makers 與具影響力人士所發起的日常書寫挑戰，參與的每個人都能以自己原創、具啟發性且富創造力的方式為這個世界留下隻字片語。

最近的局勢已對世界各地造成極大的挑戰，許多人也藉此發現書寫藝術所帶來的心靈撫慰與樂趣，並以充滿希望的訊息與家人分享，或是找到展現自我創意的方式。Montblanc 邀請全球Mark Makers 展開並推廣其對於所有#InspireWriting 主題的詮釋，以期能啟發更多人的效法，並分享在Instagram 上，並從中挑選出幾件最能啟迪人心的書寫作品，包括：美國科學家班傑明‧ 富蘭克林、美國教育家喬治‧ 華盛頓‧ 卡弗、美國詩人柯特‧ 庫倫、英國詩人威廉‧ 華茲渥斯以及日本作家夏目漱石等人的經典名句，藉由日常書寫啟發人心，改變世界。

此外， 在疫情受創嚴重的義大利近來日漸解封，Montblanc 選在米蘭Corso Garibaldi 商業中心，利用大型戶外看板上的文字代替圖像撫慰人心，文字擷取自義大利歌曲La Collina Dei Ciliegi 中的歌詞「Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo piu' vicini」，意味著疫情雖然將你我隔離，但抗疫過程卻讓你我的心更團結，帶給復甦中的城市一股持續向前力量！

延伸閱讀

抗疫做好個人防護 未必靠疫苗

賀錦麗華府開講 批川普抗疫不力

搶在川普提名演說前…賀錦麗華府開講 批川抗疫不力

全台70名高中生創抗疫歌曲「曙光」　上架音樂平台

相關新聞

溫暖人心文字力量 全球日常書寫串連活動

全球因疫情緣故，待在家裡的人們開始找出各種方法暫時擺脫目前的處境或是以創意的方式表達自我。「書寫」是許多人尋求自我表達的一種方式，它不僅是創造力的載體，同時也是極具意義且可相互聯繫的個人化方式。

幾何結構城市綠洲 嬉舞光影純白塔樓

「The White Tower」這棟多幾何結構的白色屋宅位於普利亞，為了遠離倫敦生活的喧囂與繁瑣，設計師為自己及家人建造了這一座白色屋塔，讓忙碌的生活有了暫時喘息的空間。

全球最大自行車停駐場在荷蘭 掌握城市運轉的交通樞紐

肩負起送往迎來運輸重責的烏特勒支中央火車站，為了讓車站機能更為完整且更符合未來旅客的需求，大刀闊斧的改建翻修，不管是站內站外、周邊連通地段都予人煥然一新之感。

義大利花藝設計師 在花朵生命消逝中發掘新的美

Dylan Tripp發跡於精品時尚界。他在羅馬市中心創立了Paraphernalia，是一間匯集了多家品牌的時尚概念商店，讓才華洋溢的年輕設計師與風格獨特的新興品牌有一個發表作品的舞台。

緊鄰歷史遺產的吸睛標的 「擁樹者」漫舞悠揚協奏曲

擁有獨特輪廓外觀的TreeHugger 即為該市的旅遊諮詢辦公大樓，以其宛如藝術雕塑般的優美姿態吸引遊客的目光，讓遊客在旅遊的第一站即感受到布雷薩諾內的美學底蘊。

剛毅方正純黑顯學 Tiny Holiday Home

置身於阿姆斯特丹近郊Vinkeveense Plassen 的大自然環境中，坐擁周遭豐富的生態環境與蓊鬱森景，以其純黑方正的外觀以及規劃得宜的機能場域，為屋主一家四口提供了舒適安心的度假小天地。

細膩宅邸底蘊 25坪都會「輕」奢華

威爾室內設計胡延翰設計總監擅長擘劃精工、細膩的宅邸底蘊，也將這樣的創想與概念，植入25坪、規劃2房、坐落於都會鬧熱市中心的此案。

探索古羅馬建築形貌 羅馬式建築解釋中心

羅馬式建築解釋中心以建築物本身向遊客解釋葡萄牙當地羅馬式建築的生成概念與特徵元素，這棟現代感十足的混凝土建築就是其探索建築形貌與人文情懷的最佳詮釋。

陰暗潮濕老屋大整容 把陽光帶進家門

淡水20年屋齡的老房，容易衍生壁癌或是漏水的情況，面對這種惱人的問題，究竟該如何去解決它？

藝術大師霍夫曼全新創作 Bospolder Fox

風靡全球的黃色小鴨之父霍夫曼帶著他的全新創作又回來啦！本次的新作Bospolder Fox坐落於鹿特丹，外型為約16米長的狐狸，嘴上還叼著一個塑膠袋，十分具有悠閒的魅力。

簡練線條刻劃現代感 回歸本質的純白居所

重視空間純粹本質的廣騏室內裝修所規劃的120坪電梯透天宅，全室以純白當作基調，以不繁複加工的天然建材襯出空間張力，並以現代簡約的線條勾勒出理想輪廓創造輕暖明亮的空間感，圍塑簡單生活的美好樣子。

越簡單越幸福 藍調木質北歐宅

親手築起孩子自在的遊樂空間，想必是每一位爸媽的心願。從事科技業的屋主由於事業轉換跑道，轉而購入桃園市區的新成屋，透過歐德舊客戶的友人大力舉薦下，進而與歐德傢俱連鎖事業的陳郁明設計師有了合作的開端。

熱門新聞

曙光成家

歐德集團攜手嘉義林管處種植保安林 守護台灣海岸生態

沐日

萬象肆溢流淌 鑿刻品味宅邸

合輝雲門

溫暖人心文字力量 全球日常書寫串連活動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。