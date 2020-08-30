【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Montblanc Taiwan

溫暖人心文字力量

全球日常書寫串連活動

Inspire Writing

全球因疫情緣故，讓人們的生活和日常習慣帶來巨大的變化，待在家裡的人們開始找出各種方法暫時擺脫目前的處境或是以創意的方式表達自我。「書寫」是許多人尋求自我表達的一種方式，它不僅是創造力的載體，同時也是極具意義且可相互聯繫的個人化方式。

繼5 月中發起「#ToThoseOutside」活動，Montblanc 將北美地區精品專賣店的窗戶變成留言板，透過書寫的力量表達對抗疫英雄們的感謝；作為一個讚揚書寫與創造力的品牌，Montblanc 推出#InspireWriting 全球活動，邀請人們以各種形式的書寫來表達自我。自6 月初開始，書寫愛好者可以參與一項由Montblanc Mark Makers 與具影響力人士所發起的日常書寫挑戰，參與的每個人都能以自己原創、具啟發性且富創造力的方式為這個世界留下隻字片語。

最近的局勢已對世界各地造成極大的挑戰，許多人也藉此發現書寫藝術所帶來的心靈撫慰與樂趣，並以充滿希望的訊息與家人分享，或是找到展現自我創意的方式。Montblanc 邀請全球Mark Makers 展開並推廣其對於所有#InspireWriting 主題的詮釋，以期能啟發更多人的效法，並分享在Instagram 上，並從中挑選出幾件最能啟迪人心的書寫作品，包括：美國科學家班傑明‧ 富蘭克林、美國教育家喬治‧ 華盛頓‧ 卡弗、美國詩人柯特‧ 庫倫、英國詩人威廉‧ 華茲渥斯以及日本作家夏目漱石等人的經典名句，藉由日常書寫啟發人心，改變世界。

此外， 在疫情受創嚴重的義大利近來日漸解封，Montblanc 選在米蘭Corso Garibaldi 商業中心，利用大型戶外看板上的文字代替圖像撫慰人心，文字擷取自義大利歌曲La Collina Dei Ciliegi 中的歌詞「Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo piu' vicini」，意味著疫情雖然將你我隔離，但抗疫過程卻讓你我的心更團結，帶給復甦中的城市一股持續向前力量！