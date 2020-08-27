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血清抗體翻案！白牌司機感染源很可能不是浙江台商

幾何結構城市綠洲 嬉舞光影純白塔樓

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

攝影者-Carlo Carossio

資料暨圖片提供-DOS Architects （dosarchitects.com）

義大利

嬉舞光影純白塔樓

The White Tower

La Torre Bianca 翻成英文為「The White Tower」，言簡意賅地為整棟屋宅下了最佳註解。這棟多幾何結構的白色屋宅位於普利亞（Puglia），是義大利南部的一個大區，屋主同時也是設計師本人，DOS Architects 的創辦人Lorenzo Grifantini，為了遠離倫敦生活的喧囂與繁瑣，他為自己及家人建造了這一座白色屋塔，讓忙碌的生活有了暫時喘息的空間，The White Tower 就像一個城市綠洲，提供了一個解放及舒緩疲憊身心靈的療癒之所。

創造歡笑與樂趣的中央庭院

從The White Tower 的外觀立面看來，就像是幾個高低大小不一的白色積木的集合體，不同的結構量體代表不同的生活機能空間，起居室、廚房、餐廳、臥室⋯等，而這些空間皆環繞著中央的開放式庭院，皆可以通過滑動式的拉門輕鬆的前往庭院，或是欣賞院子的造景，建築師Lorenzo Grifantini 明確地說道，「位處於中央位置的庭院，才是整棟屋子的核心，它就像是一顆心臟，凝聚起周圍的生活場域，創造出一個充滿歡笑與樂趣的遊樂場所。」

在這個露天的中央庭院中，每一個角落都可以看出建築師的精心打造，正中央的單棵植木以及游泳池牆邊的仙人掌植栽花壇，攜手彰顯了自然元素於此開放場域的存在感，仙人掌植栽區緊鄰的單面白色矮牆，適度地開鑿了一個方形孔洞，就像一個畫框一樣，引入了一方綠意盎然，且與仙人掌連成一氣，讓視覺有了更豐富的感受與體驗；飯廳前的戶外空間，則是利用白色鐵架以及竹編創造出了一個L 形的簷棚，除了可以避免陽光直曬，具有遮蔭的效果之外，建築師特別在此擺放了長桌與餐椅，成為一個戶外休憩區，只要打開庭院與室內空間連接的滑動門，就可以讓內外空間自然地連結在一起，生活機能更可彼此串連，在動線上更為流暢且不受阻礙。Lorenzo Grifantini 表示：「建築量體、簷棚、花壇、嵌入砌體的室內裝飾以及游泳池⋯等，這些設計之間可以互相呼應對話，也讓The White Tower 更突顯出其獨特的建築結構。」

可俯瞰城鎮的白色塔樓

整個屋宅的建築群主要是被一堵低矮方牆包圍，牆面上的方型開口也與主建築體以及塔樓的上的方型開口相對應，庭院的角落就是整棟白色屋宅最引人注目的塔型建築，這個塔樓高長12 公尺，與附近San Rocco 教堂的鐘樓剛好對齊，塔樓的高度可以俯瞰整座城鎮並可以遙望遠方的大海，只要順著外部連接到內部空間的樓梯拾級而上，就可以來到塔頂的小景觀台，於此享受清徐拂來的沁涼微風，俯瞰下方的城鎮建築，讓煩憂就此掏盡消散。建築師也刻意在塔樓後方的空間擺放了一些娛樂設施與附有水槽設備的平台，讓這個畸零地不至於被閒置，可以像前方庭院那樣擁有更多的娛樂休閒功能。

嬉舞光影讓空間更為生動

不論戶外或是室內皆以白色為主體色調，這些白色立面強調出屋宅的自然元素，並且透過滑動拉門的開合，讓太陽光可以自在地在內外空間營造出光影變化，投射的光影透過家具或是屋內擺設也讓白色空間有了更為生動靈巧的表情，木頭窗框的適度點綴更有畫龍點睛之妙，而且透過精準的計算，家中某些場所不會讓陽光直接照射，也有了些許降溫消暑的效果。由於建築結構的高低不一，室內天花板的挑高隨著不同場域的移轉也有不同的變化，無論從哪一個角度看來都能發現出幾何圖形在室內所製造出的視覺趣味，也讓整個空間更具層次與變化，這是建築師的巧思之所在，轉角方寸之間看似平常，卻能在視覺上創造出縮放的廣度與深度。

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