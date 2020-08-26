全球最大自行車停駐場在荷蘭 掌握城市運轉的交通樞紐

【DECO雜誌】

攝影者-Petra Appelhof

資料暨圖片提供-Ector Hoogstad Architecten

荷蘭

全球最大自行車停駐場

烏特勒支（Utrecht）是荷蘭的第四大城，除了擁有豐富悠久的歷史文化背景，更是荷蘭火車鐵道網路的中心，同時也是荷蘭鐵路的總部所在地。肩負起送往迎來運輸重責的烏特勒支中央火車站，為了讓車站機能更為完整且更符合未來旅客的需求，大刀闊斧的改建翻修，不管是站內站外、周邊連通地段都予人煥然一新之感，而隨著鄰近車站由Ector Hoogstad Architecten 負責建造的全世界最大的自行車停駐場的完工開放，更為健全的交通機能也讓烏特勒支朝永續性發展的未來城市更邁進了一步。

掌握城市運轉的交通樞紐

被稱為全球最大的自行車停車場絕非誇飾，這個設計項目是烏特勒支市中央車站周邊地區重整的其中一部分工程，由總部位於鹿特丹的建築工作室Ector Hoogstad Architects 設計，Ector Hoogstad Architecten 於2011 年贏得了在烏得勒支中央車站設計自行車停駐場暨公園的競圖比賽，第一階段於2017 年8 月完成，當時可容納6,000 輛自行車，而現在全部完工的自行車停駐場總共有地下三層樓的駐車空間，可以停駐約12,656 台自行車，一舉超過了日本東京曾經容納9,000 人的自行車停車場，稱其為全球最大一點也不為過。

這個地下自行車停車場當初建構的初衷是希望騎自行車的人可以直接從街道上騎行到停車的地方，並且能快速的完成停車手續之後移動到中央車站展開接下來的行程，希望用這樣便捷的方式鼓勵當地人使用自行車與大眾運輸系統通勤，而非開車，藉以舒緩市區的交通堵塞，並使烏特勒支朝更具永續性的未來城市邁進：「我們希望經由建造一個容納量大且舒適的自行車停車場，使之成為行人與自行車騎士的運轉樞紐，降低使用汽車的吸引力，以解決城市汙染以及舒緩交通瓶頸。」設計團隊如此說明。

獨特的城市建築生活體驗

除了可以容納萬台以上的自行車停放之外，這個三層樓的結構空間內還進駐了維修服務站以及自行車租賃商店，更建立了一套數字系統來引導自行車騎士尋找空位停車格，以最有效率的速度完成停車手續然後進入周邊交通系統或是商圈，烏特勒支中央車站就位於停駐場的上方，旁邊則是經過重整改良過後的街道佈局與公共廣場，廣場中央有一個白色蜂窩狀的棚頂，除了做為地標功能的裝置藝術擺設之外，也是一個通往周邊購物中心的動線通道。位於地面下的停駐場，可以經由塗刷成粉紅色的自行車到直接騎行進入，自行車道一直向下延伸並為繞著整體結構的邊緣地帶。「這個建築物不僅僅是基礎公共建設而已，」Ector Hoogstad Architecten 的設計團隊補充說道：「它為城市增添了令人興奮且驚艷的建築空間，在停車場騎車本來就是一個獨特的體驗，它不單只是城市日常生活的一部分而以，更成為了一個誘因讓人想要去嘗試。」

自行車道在建築物的巨大混凝土柱之間如同織帶一般穿梭，並緩緩傾斜往下層探索，特別設計的顏色編碼系統與交通晶片卡的智慧串聯系統，也讓騎士能夠依照指標精準的穿越結構到達自己所分配到的停車位置，而每個停車位的空間尺寸也經過精密計算，為人們提供足夠的空間卸放自行車，而不會影響到其他用路人。在每一層樓的中心位置，設計團隊特別設置了三個樓梯通道，讓通勤者可以快速的依照行程需求進入主要機構、車站大樓或是公共廣場，這些樓梯通道結合玻璃圍幕以及天窗，還可以兼作光井，將自然採光帶入建築物的深處，同時結合淺色的耐用材料，如混凝土，鋼材和木材…等，營造出明亮且溫馨的內部氛圍，提供進入結構內的使用者安心感與開放感，也更加深與其他周邊設施的連結性。