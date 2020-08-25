快訊

北市推出機車路邊停車月票400元吃到飽 汽車族爆氣怒吼

又有老店熄燈！銀翼違規使用 不改善再罰30萬斷水電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

義大利花藝設計師 在花朵生命消逝中發掘新的美

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

攝影者-Serena Eller Vainicher

資料暨圖片提供-Dylan Tripp

綺麗花美住宅

義大利花藝設計師Dylan Tripp

現年40歲的Dylan Tripp 發跡於精品時尚界，曾擔任Valentino 與Fendi 的時尚設計師多年。2004 年，他在羅馬市中心創立了Paraphernalia，這是一間匯集了多家品牌的時尚概念商店，讓才華洋溢的年輕設計師與風格獨特的新興品牌有一個發表作品的舞台。隨著時尚事業的發展，Dylan Tripp 也同時對自然與花藝設計產生了興趣，並漸漸將之視為日後職涯的唯一出路，而對花卉創作的熱愛，也在他位於羅馬的住宅工作室中，毫無保留地體現與展示在家中每一個角落。

居家空間與自然環境緊密連結

位於羅馬東邊的第九城區Mandrione，生氣蓬勃的巷弄向來以匯聚了演員以及詩人的文藝氣息而聞名，Dylan Tripp 的居家工作室就座落於其中。由於在時尚精品界浸淫多年，Dylan Tripp對於形狀、顏色以及線條律動有其獨特的創作視角，隨著近年將設計主力投注於花卉創作，他將小小的植物世界帶入了生活之中，如花束設計、櫥窗陳列、活動佈景、店面設計⋯等範疇，創造出他個人獨特的花藝美學，而這棟兼具工作室與自宅居住的屋子，將日常生活空間與培養創作力的角落完美的融合在一起，綠意蓊鬱的花園則是如同一個帷幕屏障一般，適切地隔離出寧靜祥和的居家隱私以及熱鬧喧騰的鄰里社區，恰好體現了他做為一個花藝設計師的生活理念與設計哲學。「親手接觸土壤、撫摸花瓣和植物，這種與自然建立牢固關係的過程令人感到非常放鬆，所以我也想讓我熟悉的居家空間與周圍的自然環境產生這種緊密的連結。」Dylan Tripp 如此說道。

歷史元素融合現代風格

充滿盎然生機的戶外花園可以通往採光充足的明亮起居間，普羅旺斯鄉村風格的織品面料與五十年代的居家擺設精巧的放置在同一個場域當中，創造出一種溫馨恬雅的生活感，一旁牆面的書架上則擺放上了時尚寫真集、居家擺飾以及由Umberto Mantineo與荷蘭設計工作室Erik Gutter 設計的陶瓷花瓶。正如Dylan Tripp所說：「精緻花束的細微之處之所以令人著迷，就在於花朵生命消逝的過程中發掘出了新的美。」他將自己熱愛的大自然反映在室內每一個空間細節當中，就像撫摸著花材的紋理脈絡，讓一系列的裝飾圖案流貫於其中，織品色彩之間的彼此碰撞點綴上自然植物，就好像在進行一場無聲的和諧對話。

空間內原本留存的歷史元素與更多現代風格融為一體，Dylan Tripp 也將自己旅行各國所帶回來的紀念品作為裝飾並突顯其復古精緻之美，如在Noto 買的18 世紀西西里金色框架，或是在巴黎的Porte de Clignancourt 發現的古董，還有特別訂製的家具以及當代藝術家的作品，如Tom Dixon 的蝕刻吊墜，Gaetano Pesce 的彩色花瓶以及Reinaldo Sanguino的陶瓷作品⋯等，都讓所有的居家空間看起來充滿活力與藝術氣息，而Dylan Tripp 更讓自己的花卉設計與這些藝術品融合，賦予這些沉靜的擺飾更為靈動的生氣。

延伸閱讀

全球債務負擔 二戰來最高

大國各有盤算 希土糾紛歐盟難為

緊鄰歷史遺產的吸睛標的 「擁樹者」漫舞悠揚協奏曲

夏季旅遊度假潮 義大利單日確診人數攀高

相關新聞

義大利花藝設計師 在花朵生命消逝中發掘新的美

Dylan Tripp發跡於精品時尚界。他在羅馬市中心創立了Paraphernalia，是一間匯集了多家品牌的時尚概念商店，讓才華洋溢的年輕設計師與風格獨特的新興品牌有一個發表作品的舞台。

緊鄰歷史遺產的吸睛標的 「擁樹者」漫舞悠揚協奏曲

擁有獨特輪廓外觀的TreeHugger 即為該市的旅遊諮詢辦公大樓，以其宛如藝術雕塑般的優美姿態吸引遊客的目光，讓遊客在旅遊的第一站即感受到布雷薩諾內的美學底蘊。

剛毅方正純黑顯學 Tiny Holiday Home

置身於阿姆斯特丹近郊Vinkeveense Plassen 的大自然環境中，坐擁周遭豐富的生態環境與蓊鬱森景，以其純黑方正的外觀以及規劃得宜的機能場域，為屋主一家四口提供了舒適安心的度假小天地。

細膩宅邸底蘊 25坪都會「輕」奢華

威爾室內設計胡延翰設計總監擅長擘劃精工、細膩的宅邸底蘊，也將這樣的創想與概念，植入25坪、規劃2房、坐落於都會鬧熱市中心的此案。

探索古羅馬建築形貌 羅馬式建築解釋中心

羅馬式建築解釋中心以建築物本身向遊客解釋葡萄牙當地羅馬式建築的生成概念與特徵元素，這棟現代感十足的混凝土建築就是其探索建築形貌與人文情懷的最佳詮釋。

陰暗潮濕老屋大整容 把陽光帶進家門

淡水20年屋齡的老房，容易衍生壁癌或是漏水的情況，面對這種惱人的問題，究竟該如何去解決它？

藝術大師霍夫曼全新創作 Bospolder Fox

風靡全球的黃色小鴨之父霍夫曼帶著他的全新創作又回來啦！本次的新作Bospolder Fox坐落於鹿特丹，外型為約16米長的狐狸，嘴上還叼著一個塑膠袋，十分具有悠閒的魅力。

簡練線條刻劃現代感 回歸本質的純白居所

重視空間純粹本質的廣騏室內裝修所規劃的120坪電梯透天宅，全室以純白當作基調，以不繁複加工的天然建材襯出空間張力，並以現代簡約的線條勾勒出理想輪廓創造輕暖明亮的空間感，圍塑簡單生活的美好樣子。

越簡單越幸福 藍調木質北歐宅

親手築起孩子自在的遊樂空間，想必是每一位爸媽的心願。從事科技業的屋主由於事業轉換跑道，轉而購入桃園市區的新成屋，透過歐德舊客戶的友人大力舉薦下，進而與歐德傢俱連鎖事業的陳郁明設計師有了合作的開端。

奇幻虛實的生活繪本 自然綠意環繞玻璃屋

位於英國的這座玻璃別墅住宅，巧妙地運用玻璃材質的映射特質，降低硬體建築對環境所產生的影響，讓人們的生活回歸於自然大地。

自然和諧融為一體 營地風光奇絕之景

坐落於美國猶他州沙漠腹地的安縵奇嶺Sarika營地被600英畝的原始曠野所環繞，於2020年7月1日盛大開幕，標誌著安縵奇嶺(Amangiri)10週年慶典的里程碑時刻。

公眾空間活化美學 Azatlyk Square

「Azatlyk Square」這個從舊蘇聯時期就為經過妥善規劃的公共空間，在鹿特丹設計工作室DROM與Strelka KB合作翻新之後，不僅在整體景觀上煥然一新，更搖身一變成為市民最佳的休憩場所。

熱門新聞

義大利花藝設計師 在花朵生命消逝中發掘新的美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。