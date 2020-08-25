義大利花藝設計師 在花朵生命消逝中發掘新的美

【DECO雜誌】

攝影者-Serena Eller Vainicher

資料暨圖片提供-Dylan Tripp

綺麗花美住宅

義大利花藝設計師Dylan Tripp

現年40歲的Dylan Tripp 發跡於精品時尚界，曾擔任Valentino 與Fendi 的時尚設計師多年。2004 年，他在羅馬市中心創立了Paraphernalia，這是一間匯集了多家品牌的時尚概念商店，讓才華洋溢的年輕設計師與風格獨特的新興品牌有一個發表作品的舞台。隨著時尚事業的發展，Dylan Tripp 也同時對自然與花藝設計產生了興趣，並漸漸將之視為日後職涯的唯一出路，而對花卉創作的熱愛，也在他位於羅馬的住宅工作室中，毫無保留地體現與展示在家中每一個角落。

居家空間與自然環境緊密連結

位於羅馬東邊的第九城區Mandrione，生氣蓬勃的巷弄向來以匯聚了演員以及詩人的文藝氣息而聞名，Dylan Tripp 的居家工作室就座落於其中。由於在時尚精品界浸淫多年，Dylan Tripp對於形狀、顏色以及線條律動有其獨特的創作視角，隨著近年將設計主力投注於花卉創作，他將小小的植物世界帶入了生活之中，如花束設計、櫥窗陳列、活動佈景、店面設計⋯等範疇，創造出他個人獨特的花藝美學，而這棟兼具工作室與自宅居住的屋子，將日常生活空間與培養創作力的角落完美的融合在一起，綠意蓊鬱的花園則是如同一個帷幕屏障一般，適切地隔離出寧靜祥和的居家隱私以及熱鬧喧騰的鄰里社區，恰好體現了他做為一個花藝設計師的生活理念與設計哲學。「親手接觸土壤、撫摸花瓣和植物，這種與自然建立牢固關係的過程令人感到非常放鬆，所以我也想讓我熟悉的居家空間與周圍的自然環境產生這種緊密的連結。」Dylan Tripp 如此說道。

歷史元素融合現代風格

充滿盎然生機的戶外花園可以通往採光充足的明亮起居間，普羅旺斯鄉村風格的織品面料與五十年代的居家擺設精巧的放置在同一個場域當中，創造出一種溫馨恬雅的生活感，一旁牆面的書架上則擺放上了時尚寫真集、居家擺飾以及由Umberto Mantineo與荷蘭設計工作室Erik Gutter 設計的陶瓷花瓶。正如Dylan Tripp所說：「精緻花束的細微之處之所以令人著迷，就在於花朵生命消逝的過程中發掘出了新的美。」他將自己熱愛的大自然反映在室內每一個空間細節當中，就像撫摸著花材的紋理脈絡，讓一系列的裝飾圖案流貫於其中，織品色彩之間的彼此碰撞點綴上自然植物，就好像在進行一場無聲的和諧對話。

空間內原本留存的歷史元素與更多現代風格融為一體，Dylan Tripp 也將自己旅行各國所帶回來的紀念品作為裝飾並突顯其復古精緻之美，如在Noto 買的18 世紀西西里金色框架，或是在巴黎的Porte de Clignancourt 發現的古董，還有特別訂製的家具以及當代藝術家的作品，如Tom Dixon 的蝕刻吊墜，Gaetano Pesce 的彩色花瓶以及Reinaldo Sanguino的陶瓷作品⋯等，都讓所有的居家空間看起來充滿活力與藝術氣息，而Dylan Tripp 更讓自己的花卉設計與這些藝術品融合，賦予這些沉靜的擺飾更為靈動的生氣。