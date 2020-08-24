緊鄰歷史遺產的吸睛標的 「擁樹者」漫舞悠揚協奏曲

【DECO雜誌】

攝影者-Oskar Da Riz

資料暨圖片提供-MoDusArchitects

義大利

擁樹漫舞悠揚協奏曲

布雷薩諾內（Bressanone）是義大利北部特倫蒂諾- 上阿迪傑大區南蒂羅爾的一座市鎮，是該省第三大城市和最古老的城鎮，除了擁有悠久的歷史人文背景之外更以滑雪勝地聞名，也因此成為深受義大利及鄰近國家喜愛的觀光景點。擁有獨特輪廓外觀的TreeHugger 即為該市的旅遊諮詢辦公大樓，以其宛如藝術雕塑般的優美姿態吸引遊客的目光，讓遊客在旅遊的第一站即感受到布雷薩諾內的美學底蘊。

緊鄰歷史遺產的吸睛標的

這棟在第一眼即能奪取目光焦點，從不同面向角度觀看皆能展現優雅輪廓之美的混凝土建築TreeHugger，是由義大利建築公司MoDusArchitects 所設計。該建築所在位置在南蒂羅爾市（South Tyrolean city）的歷史街區中心，著名的景點─「主教宮」（The Bishop's Palace）僅在一牆之隔，主教宮建於十三世紀，其後歷經多次改建，因此可以在此區看到義大利中世紀後不同風格時期的建築元素與內部裝飾，現今內部整理過的教區博物館的收藏品亦保留了中世紀巴洛克時期、古典時期和浪漫主義時期的珍貴雕塑和繪畫作品，展館內陳列著寶貴的金工匠人的藝術作品、彩色玻璃窗和家具，其中最具代表性的作品是後浪漫主義時期的聖母像和耶穌受難像。緊鄰如此重要的歷史建築，絕佳的地理位置也讓TreeHugger 理所當然地擔負起為遊客諮詢導覽的重責大任。

TreeHugger 以該腹地原建築的結構為基礎，包括細長的支撐樑柱、深度寬廣的走廊與精緻的懸吊結構，創造出了挑高通透的寬闊動線與舒適的通風格局，以一種張開雙臂的開放姿態迎接來自世界各地的旅客。

不同面向的建築之美

從外觀看來，TreeHugger 整棟建築物就好像是踮起了腳尖，騰出其所在腹地的地面空間，將其作為公共場域移交給了整座城市，並與隔牆的主教宮主樓以及位於宮殿花園一角的中式和日式景觀亭在視覺上建立起了嶄新的和諧連結，MoDusArchitects 所設計的新建築，混凝土沉穩內斂的低調氣質與蜿蜒曲折的結構輪廓讓TreeHugger 成為布雷薩諾內新的觀光門戶；該建築另一個特點，從其名「擁樹者」即可窺知一二，在整體建築物的外部有一棵被指定為天然紀念物的樹木，建築物流動的曲線彷彿以禮相待並展開猶如翅膀的雙翼結構，溫柔地擁抱著這棵姿態優美的樹木，讓大自然與建築物之間產生了密不可分的聯繫，混凝土外牆刻意打磨過的粗糙牆面也在視覺與觸感上刻意模仿樹皮的質感，而當天氣晴朗陽光灑落枝椏之間，樹影投射在牆面上的斑斕光影，微風輕拂時跳躍舞動的的光影也為原本冷硬蒼白的牆面注入了生動的靈魂。

透明玻璃帷幕與城市對話

TreeHugger 的整體建築結構以獨特的連續澆鑄工法構成，不論從哪一個面相或哪一個角度都可以欣賞到這棟建築的獨特之美，厚實的混凝土主要覆蓋的牆面大多集中在二樓，二樓為工作人員的行政辦公室，一樓則是以連續性的透明玻璃帷幕，讓內外空間得以延伸，直接的與城市街道進行面對面的對話，也適度的吸引來往遊客與路人的目光，希望他們可以輕鬆的踏入門內，從豐富的諮詢資料當中去尋找並感受當地獨特的歷史文化背景與特色。TreeHugger 不僅擁有獨特的建築外觀，內在空間也提供了豐厚的文化內涵與資料，同時也創造出了一個身心的休憩之所，當遊客在布雷薩諾內遊覽之後可以選擇在此小歇，隨意找一個角落，看著建築物外的樹影，在寧靜的氛圍籠罩之下按下旅途中的暫停鍵，尋求一個喘息的出口。