剛毅方正純黑顯學 Tiny Holiday Home

【DECO雜誌】

攝影者-Ewout Huibers

資料暨圖片提供-i29 interior architects & Chris Collaris

荷蘭

剛毅方正純黑顯學

置身於阿姆斯特丹近郊Vinkeveense Plassen 的大自然環境中，由荷蘭室內設計與建築事務所i29 interior architects 與建築師Chris Collaris 一同合作設計，坐擁周遭豐富的生態環境與蓊鬱森景，以其純黑方正的外觀以及規劃得宜的機能場域，為屋主一家四口提供了舒適安心的度假小天地。

生活空間的巧妙規劃與營造

誠如其名，「Tiny Holiday Home」總佔地面積僅有55 平方米，但仍擁有開放寬敞的豪華空間感，更奢侈的是，可以將房屋周圍臨水依林的大自然美景全納入室內景觀之中。這個格局緊湊的房屋是為一個四口之家所建造的，內部空間總計規劃了包括一個客廳、餐廚共享空間、一個陽台、三間臥室、一間浴室與兩個廁所，整體佈局是由內而外開發的，並且利用巧妙的機能佈置善用了每一寸佔地面積，不造成任何空間上的浪費。

「Tiny Holiday Home」的建築地基位於一個靠近湖泊的細長島形腹地上，建築物的座向與周遭水景以及太陽每日運行的軌跡息息相關。從外部看來，這棟度假屋宅由多個大小不一的黑色建築量體組合而成，建築體之間彼此互有關聯且座向角度皆有不同，就像是一組展示在大自然當中的雕塑作品一樣，而為了加強這種雕塑感，所有的外牆都經過最簡約化設計，在木質外牆後方則有隱形的屋頂末端和窗框，每一個建築量體都設置有大窗戶或推拉門，可以隨屋主日常需求打開或者關上，而一旦打開這些出入口，就可以完全將室內與戶外無縫融合，讓大自然的氣息融入室內空間之中，無須刻意走到戶外就能盡情享受被大自然包圍的奢華體驗，而方正質樸的黑色外觀倒映在鄰近的水面上，更是構成了一幅上下連接的立體倒影，更能突顯出其隱身於林木蒼鬱中的低調姿態。

小而美的精巧設計美學

將視線從戶外拉回室內，不同大小的體積空間以及天花板的高度清楚地闡明了屋宅中每一個生活區域的功能設計，即使沒有隔牆的區隔，也能明顯看出每一個場景所代表的機能，而透過打開戶外景觀台的落地型推拉門，就完全消弭了內外存在的間隙，更可以讓視線不受阻礙地一躍而出，完全瀏覽整個室內場景，這也是為何整棟度假屋明明佔地面積不大，空間感卻如此開闊的原因。

特別訂製的家具以及系統櫃構成了內部空間的視覺焦點與生活重心。設計團隊使用了簡單的建材，如連續拋光的混凝土地板，櫃體則使用刻意染成黑色的天然橡木木板，藉此與同樣黑色的粗糙松木外牆相呼應，設計團隊也透過細密的策略鋪陳，將建築外觀與室內空間結合在一起，讓每一個建築量體皆有其專屬的程序設計，不需要使用昂貴的建材或是花俏的設計展示，就能讓內部空間展現出質感與品味。在每一個細節上，設計團隊致力於節省空間的解決方案，讓每一個空間都展現出純淨且統一的舒適生活感，從而給人留下深刻的印象。設計團隊認為，設計出一個高品質的設計項目並不總是「越大越好」，透過簡單而聰明的設計，一樣能展現出另人信服的優越品質，且還同時具有節能、環保及節省空間的特點，而這也是「Tiny Holiday Home」所想要闡述的理念：美麗不在於大小，只要設計得宜，小房子也能擁有舒適且迷人的生活品質。